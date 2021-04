publié le 28/04/2021 à 09:58

Récemment, j’ai été témoin d’un drôle de dialogue entre un adolescent et ses parents. Les parents tentaient de convaincre leurs fils de la nécessité de manger au minimum 5 fruits et légumes chaque jour et le gamin ne s’est pas démonté. Je l’ai vu mettre 5 framboises dans son assiette (je dis bien 5, pas 4, pas 6, 5), le gamin les a mangées les unes après les autres et, très content de lui, a dit à ses parents : "Ben voilà, j’ai mangé 5 fruits, je suis tranquille jusqu’à demain".

Vous imaginez bien que l’ado roublard était tout à fait conscient de sa

mauvaise foi mais n’empêche. Sa petite astuce nous donne l’occasion de voir ce qui se cache derrière la notion de portion.

Quand vous mangez une pomme, vous mangez un fruit. Pareil avec une orange, un pamplemousse, une poire ou une banane. Mais quand vous mangez, des myrtilles, des fraises ou des framboises, c’est moins clair.

Et avec les légumes, encore moins clair. C’est sûr que 5 petits pois, ça ne fait pas une portion de légumes. Comment fait-on pour être dans les clous ?

Une centaine de grammes, un poing fermé, un bol

Une portion, si on veut être précis, c’est une centaine de grammes. Mais comme on ne va pas commencer à se balader avec sa petite balance personnelle, on va raisonner en volume.

Dès lors, il faut considérer qu’une portion, c’est l’équivalent d’un poing fermé.

Si vous aimez les tomates "cerise", sachez qu’il en faut 5 ou 6 pour faire une portion.

Si vous optez pour les radis, mangez-en une dizaine. Si le concombre est au menu, il faut en manger au moins un tiers.

La référence, c’est donc le poing fermé. Et j’imagine que ça vaut pour les légumes comme pour les fruits.

Oui, il faut 3 abricots ou 2 clémentines pour faire une portion. Et puisque les melons arrivent sur nos marchés, considérez qu’un demi-melon, c’est bien. Pour les fruits plus petits comme les fraises ou les framboises, la référence, c’est le bol. Même chose avec la salade, la ratatouille ou les haricots : vous remplissez un bol et vous avez votre portion.

Et puisqu’on en est à parler des légumes, intéressons-nous à la place qu’ils doivent prendre dans l’assiette du plat principal du repas. Dans l’idéal, il faut que les légumes occupent la moitié de l’assiette. Ensuite, il vous reste un quart pour les féculents et un quart pour les protéines. Avec ça, vous mangez équilibré.

Dernière chose. Dans la soupe de légumes, on met un "s" à légumes. Dans la salade de fruits, on met un "s" à fruits. Mais dans un cas comme dans l’autre, ça compte pour une seule portion.