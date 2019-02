publié le 14/02/2019 à 07:42

En plein pic d'épidémie de grippe, il est encore temps de se faire vacciner, mais encore faut-il trouver des pharmacies disposant de vaccins. En effet, de nombreuses officines sont en rupture de stock, malgré l'anticipation des laboratoires, qui avaient produit 10% de vaccins en plus que l'an dernier, soit plus de 12 millions de doses.



Mais cette année, les Français ont été nombreux à se vacciner. Notamment grâce au message de prévention, plus efficace, mais également grâce à la possibilité dans certaines régions de se faire vacciner par les pharmaciens et les infirmiers. Conséquence, alors que l'hiver n'est pas encore terminé, que l'épidémie persiste, et bien qu'il soit encore temps de se vacciner sachant qu'il faut 10 à 15 jours pour que le produit soit efficace, le stock de la plupart des pharmacies est écoulé.

Pour ceux qui souhaitent encore se faire vacciner, tout espoir n'est pas perdu. Il suffit tout d'abord d'appeler les pharmacies situées aux alentours de votre domicile, car il est possible que certaines ne soient pas à cours. Cependant, comme il faut 6 mois pour fabriquer un vaccin, les laboratoires ne pourront palier cette pénurie. En revanche, ils promettent d'en produire 30% en plus l'an prochain.

