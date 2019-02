et Thomas Pierre

14/02/2019

C'est un grand coup d'accélérateur pour l'électrique que promet Emmanuel Macron. L'État s'engage à verser sur cinq ans pas moins de 700 millions d'euros pour développer toute une filière capable de rivaliser avec les constructeurs chinois et coréens notamment.



"En tant que président de la France, je ne peux pas être satisfait d'une solution où 100% des batteries de mes voitures électriques sont produites en Asie" a t-il déclaré devant les patrons automobiles.

Cela pourrait ainsi se concrétiser par un "Airbus" européen de la batterie, avec à la clé la construction de deux usines : une en France, et une autre en Allemagne, sans toutefois apporter plus de précisions.

Le chef de l'État a en revanche indiqué que le bonus écologique serait maintenu au moins jusqu'en 2022, date à laquelle il devrait y avoir 100.000 bornes de recharge dans l’Hexagone, soit quatre fois plus qu'aujourd'hui. L'objectif est de compter un million de véhicule électrique et hybride rechargeable dans trois ans, contre à peine 207.000 aujourd'hui.

À écouter également dans ce journal :

Peine aménageable - Christophe Dettinger devrait pouvoir sortir de prison. L'ancien boxeur accusé d'avoir violemment frappé deux gendarmes lors d'une manifestation des "gilets jaunes" a été condamné mercredi soir à un an de prison ferme et 18 mois avec sursis, une peine aménageable.



Convoyeur - Plus de 1,5 million d'euros n'ont pas été retrouvés au lendemain de l'interpellation à Amiens (Somme) du convoyeur de fonds qui avait disparu lundi 11 février, avec une grande partie du chargement de son fourgon blindé.



Taxe carbone - Édouard Philippe a confirmé mercredi l'enterrement de la taxe carbone

au cours de deux heures d'échanges qui n'ont visiblement pas totalement séduit. 62% des Français ne se disent pas "convaincus" par sa prestation, mais Edouard Philippe gagne des points tout de même.