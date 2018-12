publié le 17/12/2018 à 18:54

Il faut se dépêcher de se faire vacciner contre la grippe car la pénurie menace. Environ 80% des stocks de dose de vaccins sont déjà épuisés, certaines pharmacies sont en rupture de stock.



Au total, 9 millions de doses ont été écoulées depuis le début du mois d'octobre. Cela représente deux millions de vaccins de plus que sur tout l'hiver dernier. Mais paradoxalement c'est plutôt une bonne nouvelle car la grippe se propage généralement à partir de la fin du mois de décembre. Si les stocks s'amenuisent, c'est donc que la population est prête. Si épidémie il y a, elle sera ralentie. Et les plus faibles (personnes âgés et nourrissons) seront mieux protégés.

Cette hausse s'explique notamment par l'expérimentation de la vaccination directement en pharmacie dans 4 régions : les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie. 700.000 Français ont fait la démarche dans une officine. Cela doit être étendu à toute les régions l'année prochaine.

