publié le 07/02/2019 à 14:26

Consultations chez les médecins généralistes, passages aux urgences, hospitalisations... Tous les indicateurs de l'activité grippale sont en augmentation, indique Santé publique France. L'épidémie de grippe s'intensifie.



L'épidémie en France est "probablement" à son pic, a indiqué ce jeudi 7 février, la ministre de la Santé Agnès Buzyn sur Europe 1. Environ 1.100 décès sont attribuables à la grippe, selon des chiffres au 20 janvier livrés par les autorités sanitaires.

La ministre de la Santé a reconnu que le "vaccin est moyennement efficace cette année, c'est pour ça que les gestes de protection sont très importants : se laver les mains, tousser dans sa manche, éviter de postillonner...", a-t-elle insisté. Agnès Buzyn a également souligné que toute la France se trouve actuellement en "zone d'épidémie".

Deux virus en circulation

Si le vaccin est "moyennement efficace", c'est car il y a cette année, deux virus qui circulent. "C'est de plus en plus le cas et c'est pour ça que le vaccin essaie de couvrir différentes souches", a expliqué la ministre : "sur le virus classique, la souche A, le vaccin couvre à peu près 50% des gens, et sur l'autre virus qui circule, la couverture est très médiocre, à 20%, ce qui peut expliquer les mauvais chiffres de mortalité".



"Le problème est que chaque vaccin est un pari, on est obligé de parier sur les souches qui vont circuler, six mois avant que le virus apparaisse dans le monde. Donc de temps en temps le pari est gagné, de temps en temps il est moyennement gagné et parfois pas du tout", a expliqué Agnès Buzyn.