publié le 03/12/2018 à 10:52

Mon avis est clair : cette vaccination devrait être obligatoire pour tous ceux qui exercent un métier qui les met en contact avec des personnes malades. Certains penseront que j'ai raison, d'autres seront d'avis que la vaccination est un choix personnel, que l'on n'a pas à leur imposer quoi que ce soit.



Quand on exerce un métier dans la santé et que l'on est en contact avec des malades, qui sont par définition fragiles, on a une double responsabilité : d'un côté les soigner, s'occuper d'eux, faire ce pour quoi on a épousé ce métier, et de l'autre côté ne pas aggraver leur état de santé.

Or, si nous ne sommes pas vaccinés contre la grippe et que nous sommes porteurs du virus, nous sommes contagieux, et ce avant même de ressentir le moindre symptôme puisque la durée d'incubation peut durer plusieurs jours (c'est le moment entre la pénétration du virus dans votre organisme et celui où vous allez recevoir les premiers symptômes).

Vacciner pour protéger les autres

Comme j'exerce dans un hôpital, que je consulte et que je suis en contact avec les patients, je me vaccine tous les ans contre la grippe. Je le fais comme entre un quart et un tiers (seulement) du personnel soignant. Bien sûr, on peut rétorquer que la grippe, ce n'est pas dramatique, que les gens ont deux fois plus de chances de l'attraper dans les transports en commun ou au travail. C'est vrai.



Mais le personnel soignant est au contact de personnes déjà malades. Et si je contamine une personne déficiente sur le plan immunitaire, elle peut mourir : si je reçois une dame âgée qui a des problèmes cardiaques, si je reçois un bébé dont le système immunitaire n'est pas encore arrivé à maturité, ils peuvent mourir du virus que je leur envoie.



On a beau être un personnel soignant, on n'en est pas moins un être humain sensible à la suspicion généralisée en matière de vaccination. C'est pour cela que j'évoque l'obligation vaccinale : dans notre pays, aujourd'hui, il faut désormais rendre obligatoires les vaccins contre la grippe. Ça a d'ailleurs été le cas pour les 11 vaccins obligatoires pour les enfants.