"Le vaccin contre la grippe doit maintenant être réservé aux plus fragiles", dit un pharmacien

et Eléanor Douet

publié le 18/12/2018 à 08:43

Le vaccin contre la grippe victime de son succès. La campagne de vaccination 2018 a très bien fonctionné : 9 millions de personnes ont été vaccinés, soit 2 millions de plus que l'année dernière. "C'est une bonne nouvelle pour la santé publique car dans notre pays, le taux de couverture vaccinale, en particulier sur la grippe, baissait depuis des années", se réjouit Philippe Gaertner, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) et pharmacien à Boofzheim (Bas-Rhin).



Mais ce succès a une contrepartie : la pénurie de vaccin dans de nombreuses régions de France. Et ce alors que 10% de doses supplémentaires avaient été mises en vente. Se faire vacciner avant Noël va donc "être difficile", reconnait Philippe Gaertner, qui précise toutefois que certaines pharmacies "ont encore quelques vaccins".

"Par contre, ce qui est important, c'est que ces vaccins soient maintenant réservés aux personnes fragiles. Ce n'est pas la peine de courir chez son pharmacien pour aller se faire vacciner si l'on n'a pas reçu de la part de la Sécurité sociale un bon de vaccination", ajoute Philippe Gaertner.

Hier, la ministre de la Santé Agnès Buzyn affirmait que les retardataires pourraient se faire vacciner grâce à de nouvelles doses bientôt disponibles. "Ce qui est sûr c'est que ça ne peut pas être une refabrication parce qu'il faut des mois pour fabriquer des vaccins, mais ça peut être la mise à disposition de stocks résiduels", explique Philippe Gaertner.