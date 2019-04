publié le 12/04/2019 à 07:30

Le travail est aujourd'hui à l'origine de 2000 cancers par an en France. C'est 3 fois plus qu'il y a 20 ans, d'après le dernier bilan de l'assurance maladie. Ces cancers, déclarés en grande partie chez d'anciens ouvriers, sont la conséquence d'années d'exposition à des produits dangereux comme l'amiante.



À tel point que la victime de cancer professionnel est devenue un "portrait-type", selon l'assurance maladie. Un ouvrier, retraité, âgé de 68 ans, qui réside dans la partie nord de la France. Un cas comme il s'en présente de plus en plus.

Le nombre de cancers d'origine professionnelle a plus que triplé en vingt ans, passant de 540 cas en 1998, à 1940 cas en 2017. Pour Marine Jeantet, directrice des risques professionnels à la Caisse nationale d'assurance maladie, ces chiffres "représentent les métiers d'hier (...) dans le BTP, la construction, dans l'industrie, le chantier naval et les mines", et non ceux d'aujourd'hui. Elle précise que ces professions ont été exposées à des produits cancérogènes tels que l'amiante il y a "vingt ou trente ans", engendrant des cancers du poumons.

Plus de 80% sont liés à l'amiante, les autres sont essentiellement dus aux poussières de bois, pour les menuisiers, ou encore au bitume et au goudron pour les constructeurs de routes. Aujourd'hui en France, 5 à 6% des cancers seraient d'origine professionnelle.

