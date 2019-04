et Virginie Garin

publié le 05/04/2019 à 18:37

C'est une victoire pour les victimes de l'amiante : le préjudice d'anxiété est désormais reconnu pour tous les travailleurs concernés. Le préjudice d'anxiété concerne les personnes qui ne sont pas malades de l'amiante mais qui savent qu'elles peuvent l'être à tout moment.



Jusqu'à présent, les indemnisations étaient réservées à certaines catégories de travailleurs, un système injuste et discriminatoire selon les associations. Désormais, tout le monde peut donc y prétendre, mais il faudra prouver qu'on a été exposé à l'amiante, une démarche loin d'être évidente.

Il y a environ 2 millions de personnes qui un jour auraient travaillé au contact de l'amiante en France, dans la métallurgie, le bâtiment, et qui aujourd'hui vivent dans l'angoisse d'avoir un cancer. Elles sont pour la plupart retraitées.

Pour les associations qui les représentent c'est une première victoire, mais ça ne veut pas dire que tous ces ouvriers seront indemnisés. Il faudra d'abord qu'ils aillent devant un tribunal et ensuite qu'ils prouvent que leur employeur les a exposés au risque, n'a pas respecté les règles de sécurité prévues par le Code du travail.



Il faudra donc sans doute des actions collectives. Ce préjudice d’anxiété avait déjà été reconnu pour certains salariés des chantiers navals ou de la transformation de l'amiante. Ils ont obtenu en moyenne 10.000 euros d'indemnités.

