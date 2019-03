Amiante : les employés de l'usine Renault Trucks devant les prud'hommes

publié le 13/03/2019 à 05:02

1.200 salariés de l'usine Renault Trucks de Vénissieux (Rhône) étaient mardi 12 mars devant les prud'hommes de Lyon pour réclamer des indemnités pour "préjudice d'anxiété". Ils vivent en effet avec la peur d'avoir un cancer, car leur entreprise a utilisé pendant longtemps de l'amiante.



Il a fallu aménager une salle spéciale suffisamment grande pour pouvoir installer tous les plaignants, ces anciens ouvriers de l'usine qui autrefois s'appelait Renault Véhicules Industriels et qui produisait des camions et des cars. Ces salariés ont manipulé de l'amiante une partie de leur vie jusqu'à son interdiction en 1997. Ils ont scié sans masque, respiré des poussières... Car à l'époque, l'amiante servait d'isolant dans les autocars et les poids lourds pour le moteur ou le pot d'échappement.

Une vingtaine d'ouvriers de l'usine sont décédés, 60 sont aujourd'hui atteints de cancers du poumon, du larynx, et les autres redoutent de tomber malades. Ils vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête et devront attendre octobre prochain pour avoir la réponse des juges des prud'hommes.

3.000 décès liés à l'amiante chaque année

L'amiante est l'un des scandales sanitaires les plus grave ayant touché la France. 3.000 personnes en meurent chaque année et les dernières estimations parlent à terme de 150.000 morts. L'amiante a été interdite en 1997, alors que les risques étaient connus dès les années 1960. Les autorités ont attendu bien trop longtemps avant d'agir disent les associations qui se battent pour qu'un jour la responsabilité des pouvoirs publics et des industriels soit reconnue. Jusqu'à présent, aucune condamnation pénale n'a jamais été prononcée dans ce dossier.