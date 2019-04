LIVE broadcast - Beresheet lands on the Moon Fasten your seatbelts, we are about to land.

C'est une mission éminemment symbolique. Israël, petit pays de 8 millions d'habitants, pourrait devenir ce jeudi 11 avril la quatrième puissance lunaire. Lancée le 22 février depuis la base américaine de Cap Canaveral en Floride, la sonde Bereshit (Genèse, en hébreu) doit se poser à la surface du satellite naturel de la Terre entre 21 heures et 22 heures ce soir au terme d'un voyage d'un peu moins de deux mois qui l'aura vu parcourir 6 millions et demi de kilomètres et réaliser un remarquable selfie avec la Terre en arrière-plan.



Entré en orbite lunaire début avril, le petit atterrisseur en forme d'araignée doit désormais effectuer l'opération la plus périlleuse de son périple spatial : décrocher de sa dernière orbite à 20 kilomètres de la surface de la Lune pour se rapprocher du sol, amorcer sa descente à la verticale, allumer son moteur-fusée pour ralentir sa chute, le couper à cinq mètres de la surface puis poser ses cinq pattes sur le sol de la mer de la Tranquilité, la vaste plaine qui lui sert de site d'alunissage.

À 384.000 kilomètres de là, les scientifiques de la mission installés en salle de contrôle à Tel-Aviv retiendront leur souffle. Toutes ces manœuvres seront réalisées en pilotage automatique. Ils n'auront plus qu'à croiser les doigts. Une fois posée, la sonde mesurera les champs magnétiques et enverra des photos pour immortaliser l'exploit. Rendez-vous à partir de 20h45 pour suivre la descente dans la vidéo ci-dessous.

Mission symbolique, enjeu économique

Si l'alunissage est couronné de succès ce soir, il permettra à Israël de rentrer dans le cercle très fermé des grands de l'espace. Faire atterrir un engin sur la Lune est une mission extrêmement compliquée. Ce n'est pas un hasard si seulement trois pays y sont parvenus jusqu'à maintenant : la Russie, les États-Unis et la Chine. Y arriver témoigne d'une grande maîtrise technique et technologique.



En plus de faire rentrer l'État hébreu dans l'histoire, la mission Bereshit pourrait aussi faire les affaires de SpaceIL, la société privée soutenue par l'état israélien qui a développé la sonde. La startup aérospatiale pourra faire valoir ses compétences auprès d'autres puissances spatiales, notamment les États-Unis qui envisagent de retourner sur la Lune en préalable à la conquête de Mars. Et la Nasa n'a pas caché son souhait de faire appel à des entreprises privées, pour la construction d'atterrisseurs entre autres, capables de transporter du matériel vers la Lune et s'y poser.

La conquête de la Lune relancée

Près de 50 ans après les premiers pas de l'Homme, la Lune suscite à nouveau l'intérêt. Les missions spatiales à destination de l'astre au front d'argent se multiplient ces derniers temps. En janvier, la Chine a fait alunir un engin sur la face cachée et encore inexplorée de la Lune. L'Inde espère devenir au printemps le cinquième pays à se poser sur la Lune avec sa mission Chandrayaan-2, qui comprendra un alunisseur et un robot mobile. Et le Japon prévoit l'envoi vers 2020-2021 d'un petit atterrisseur lunaire, baptisé SLIM, pour étudier une zone volcanique.



Et l'Europe dans tout ça ? Pour l'instant, L'Europe spatiale s'interroge pour savoir si elle ira ou non sur la Lune. L'agence spatiale européenne a confié à Ariane Groupe une étude sur la faisabilité de poser un engin sur la Lune en 2025. Mais l'Europe participe déjà à des projets, comme la station orbitale Gateway des Américains qui aura vocation à remplacer la station spatiale internationale en faisant tourner des astronautes autour de la Lune avant de s'y poser, en vue de la préparation de vols lointains notamment vers Mars.