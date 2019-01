publié le 17/01/2019 à 18:41

On savait que certains médicaments étaient en rupture de stock mais on ne connaissait pas l'ampleur du phénomène : un quart des Français sont concernés. C'est le résultat d'une vaste étude réalisée par France Assos Santé, une grande fédération d'usagers de la santé. Les pénuries sont de plus en plus fréquentes, avec des conséquences parfois très graves : 14% des patients ont vu leurs symptômes augmenter, 5% ont même dû être hospitalisés.



Exemple avec Zoé, qui souffre d'endométriose. Son traitement n'est toujours pas disponible. "Pour moi c'est une maladie qui fait extrêmement souffrir quand j'ai mes règles", explique cette femme.

"En fait, il n'y a pas de traitement contre cette maladie : la seule façon de moins en souffrir, c'est de prendre un médicament qui stoppe les règles. Sauf que ce médicament, cet été j'ai eu la très mauvaise surprise de voir qu'il était en rupture de stock à ma pharmacie. Toutes celles de mon quartier ne l'ont pas et me disent qu'ils n'ont aucune nouvelle des laboratoires".

"Si je ne l'ai pas, c'est la catastrophe, poursuit-elle. Ça peut m'empêcher d'aller travailler, d'avoir une vie sociale". Finalement, Zoé a "appelé une vingtaine de pharmacies dans Paris et j'ai fini par en trouver une qui avait neuf boîtes. Depuis je fais des stocks, j'ai toujours cinq ou dix boîtes d'avance chez mi. Ça me met en colère parce que je me dis que dans un pays comme la France, je ne comprend pas que ça existe. Ce n'est pas possible".

À écouter également dans ce journal :

Alexandre Benalla en garde à vue - L'opposition se demandait mercredi 16 janvier pourquoi l'ancien collaborateur de l'Élysée n'était pas placé en garde à vue. Et bien c'est désormais chose faite. L'homme de 27 ans a été entendu depuis le début de la journée sur l'utilisation de ses passeports diplomatiques après son limogeage cet été. L'enquête pour abus de confiance a été étendue : on parle désormais aussi de faux et usage de faux. C'est la conséquence directe des révélations d'hier devant la commission d'enquête du Sénat.



Emmanuel Macron présente ses vœux aux armées - L'avion présidentiel a atterri un peu avant 15 heures sur la base aérienne de Toulouse-Francazal, jeudi 17 janvier. Ces vœux, ce sont les seuls que le Président ait préservé puisque tous les autres ont été annulés. Le chef de l'État soigne particulièrement ses relations avec les militaires depuis ses débuts un peu difficiles comme chef des armées et la démission du chef d'état major Pierre de Villiers.





Brexit : la France se prépare au pire - Theresa May a jusqu'à lundi 21 janvier pour présenter un plan B, puisque son accord a été rejeté par le Parlement. Mais sans attendre, Edouard Philippe a annoncé le déclenchement d'un plan français pour gérer un Brexit sans accord, un no deal. Les entreprises s'y préparent également. Reportage dans une société londonnienne qui vend des gadgets dans toute l'Europe et notamment en France.



Augmentation des tarif des péages : les sociétés d'autoroutes font un geste - La hausse du 1er février, prévue dans les contrats de concession est inévitable. Mais en pleine crise des "gilets jaunes", elle est assez malvenue. Alors, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a de nouveau reçu les sociétés pour leur demander de faire un effort. Et elle a été entendue.





La belle histoire du jour : Roméo a trouvé sa Juliette - Roméo, c'est le dernier spécimen d'une espèce rare de grenouille. Voilà une dizaine d'années qu'il s'ennuie tout seul dans un muséum d'histoire naturelle en Bolivie. Et il commence à être âgé pour une grenouille. Mais il ne faut jamais désespérer : une vaste mobilisation a permis de trouver une amoureuse.