et Sylvain Zimmermann

publié le 17/01/2019 à 17:46

Le tarif des péages va augmenter, mais les sociétés d'autoroutes font un geste. Ces dernières s'engagent à mettre en place des réductions de tarifs de 30% pour les automobilistes faisant au moins 10 allers-retours par mois, annonce Élisabeth Borne.



La hausse du 1er février, prévue dans les contrats de concession était inévitable mais en pleine crise des "gilets jaunes", elle était assez mal venue. Alors, la ministre des Transports a de nouveau reçu les sociétés concessionnaires ce jeudi 17 janvier, pour leur demander de faire un effort.



"Le gouvernement est mobilisé pour répondre à la préoccupation exprimée par les Français en faveur de leur pouvoir d’achat, en particulier pour ceux devant emprunter le réseau autoroutier dans leurs déplacements au quotidien", a expliqué la ministre des Transports dans un communiqué.



Les tarifs des péages vont donc augmenter de 1,8% à 1,9%, conformément aux contrats liant ces sociétés à l'État. Mais un million de conducteurs de voitures particulières et de deux roues vont pouvoir bénéficier de ces nouveaux abonnements.

Le détail des offres bientôt disponible

Concrètement, un automobiliste effectuant 10 allers/retours par mois entre Nîmes et Montpellier a dû payer 60 euros par mois de péages en 2018. Il devrait payer en 2019, plus que 43,40 euros, soit une économie de 16,60 euros par mois. Et s’il effectue 20 allers/retours par mois, cela représentera une économie de 33,20 euros, explique le communiqué du ministère.



Le détail des nouvelles offres sera disponible d’ici la fin du mois sur les sites internet respectifs des sociétés d’autoroutes.