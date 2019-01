publié le 14/01/2019 à 11:26

L'intensité des douleurs, les conséquences dans la vie personnelle, la pression du travail, le diagnostic tardif, les préjugés... Dans le court-métrage Endosphère, écrit et réalisé par Carolina Guidotti et Annabelle Mai, des femmes témoignent sur l'endométriose.



Cette maladie toucherait environ une personne sur dix. "Elle part du bas, s'attaque sur votre utérus puis passe par vos trompes pour remonter jusqu'à votre vessie, votre côlon, vos intestins et parfois même votre appareil pulmonaire", résume la voix off de cette vidéo qui, en six minutes seulement, aborde alors les points importants de l'endométriose.

Car si cette pathologie est de plus en plus connue en France, elle reste parfois mal comprise par l'entourage proche, le ou la partenaire ou les collègues de travail. Endosphère permet alors de sensibiliser sur la question en offrant un esthétisme fort et imaginé... pour en finir une bonne fois pour toutes avec le tabou ?