publié le 15/01/2019 à 20:47

Les députés britanniques ont massivement rejeté mardi 15 janvier l'accord de Brexit négocié par la première ministre conservatrice Theresa May avec Bruxelles, dans un vote crucial pour l'avenir du Royaume-Uni, à deux mois et demi de la date prévue de sa sortie de l'Union européenne. La chambre des Communes a refusé l'accord de divorce par 432 voix, 202 s'étant prononcé pour, malgré une ultime mise en garde de Theresa May plus tôt.



Suite à ce vote, l'opposition travailliste, menée par Jeremy Corbyn, a présenté une motion de censure contre le gouvernement de Theresa May. "J'ai introduit une motion de censure contre ce gouvernement", a-t-il expliqué, qualifiant de défaite "catastrophique" pour le gouvernement le résultat du vote sur l'accord de Brexit.

Theresa May a désormais jusqu'à lundi pour présenter au Parlement un "plan B", si elle survit à la motion de défiance. "La chambre a parlé et ce gouvernement écoutera", a-t-elle déclaré immédiatement après le vote, proposant des discussions entre partis déterminer la voie à suivre.

Avant ce vote crucial, la Première ministre avait lancé un ultime appel aux députés britanniques, mettant en garde contre "l'incertitude" que provoquerait ce rejet à moins de trois mois du Brexit.