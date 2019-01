Alain Soral condamné à un an de prison ferme

publié le 17/01/2019 à 16:29

Le tribunal correctionnel de Bobigny, en Seine-Saint-Denis, a suivi les réquisitions formulées par le parquet du Tribunal de grande instance. Alain Soral a été condamné, ce jeudi 17 janvier, à un an de prison ferme pour injure et provocation à la haine raciale.



L'écrivain et polémiste d’extrême droite a été jugé coupable d’injure raciale contre une magistrate, sur son site Égalité et réconciliation mais aussi pour des propos antisémites. On pouvait notamment y lire : "à propos de la procureur, je n’ai jamais entendu autant de mensonges et de malhonnêteté sortir de la bouche d’une femme" ou encore "les juifs sont manipulateurs, dominateurs et haineux".

L'ensemble des associations antiracistes ont applaudi la décision. Sur son compte Twitter, l’Union des Étudiants Juifs de France a salué la justice qui "met un nouveau coup d’arrêt à ce petit propagandiste de la haine". Même son de cloche du coté de SOS Racisme.

Le verdict est tombé jeudi 17 janvier 2019 : Alain #Soral écope d'un an de prison ferme. @SOS_Racisme, représenté par Maître Ivan Terel, aux côtés des avocats de la @_LICRA_ , de l’@uejf , de J’Accuse et du @MRAP_Officiel se félicitent de la décision rendue. pic.twitter.com/vNeDQdR6jP — SOS Racisme (@SOS_Racisme) 17 janvier 2019

Depuis 2008, Alain Soral est régulièrement condamné pour "diffamation", "injures raciales ou antisémites", "incitation à la haine raciale" ou encore "apologie de crimes de guerre et contre l'humanité".