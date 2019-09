Les 4 conseils de Michel Cymes pour conserver les bienfaits de vos vacances

publié le 04/09/2019 à 09:47

Les vacances sont souvent l’occasion de prendre soin de soi et de se remettre au diapason des règles de base censées nous permettre de rester en bonne santé. On dort plus, on mange mieux, on se bouge un minimum mais hélas, la rentrée a ceci de détestable qu’elle nous conduit à reléguer tout ça au cimetière des bonnes intentions et on renoue rapidement avec de mauvais réflexes.

Mais ça, c’était avant. Cette année, rien de tel. Je propose qu’en toute conscience, nous relevions le quadruple défi de la rentrée : alimentaire, sportif, psychologique et hypnique. Dans la mythologie grecque, Hypnos, c’est le papa de Morphée. Morphée, c’est le rêve, et Hypnos, c’est le Dieu du sommeil. Revenons-en au défi hypnique, donc…

Pendant les vacances, vous avez sans doute plus dormi que d’habitude. Vous savez combien d’heures de sommeil il vous faut pour être en forme au réveil. L'idée ici donc, c’est d’essayer de conserver cette durée en étant attentif aux signaux que vous envoie votre corps.

1. Allez vous couchez quand le sommeil arrive

À partir de maintenant, le soir, dès que les yeux picotent, dès que vous baillez, ne résistez plus. Allez-vous coucher, même si vous trouvez qu’il est trop tôt pour le faire. Et ne commettez pas l’erreur de passer par la case "écran" (écran de smartphone, écran de tablette, écran d’ordinateur…) avant de vous mettre au lit, même si c’est juste pour jeter un dernier coup d’œil à vos mails, parce que ça risque de remobiliser votre attention et de reporter votre envie de dodo.

2. Mangez des fruits et des légumes

C’est vrai également que l’été, on a tendance à manger plus de fruits et de légumes. C’est un fait et il va falloir continuer. Les fruits et les légumes, il en faut au moins 5 par jour, on ne cesse de le répéter. Mais il y a aussi le poisson. Pas besoin d’être au bord de la mer pour en consommer plus régulièrement.

Par ailleurs, conservez la bonne habitude estivale qui consiste à ne pas sauter un repas, quel qu’il soit, et à prendre le temps de vous mettre à table, de profiter des moments de sociabilité et de plaisir que permet ce rituel.

Bien manger, c’est aussi prendre le temps de le faire. Dites-vous qu’en dessous de 20 minutes passées à table, vous ne faites que prendre le risque de mal digérer et, paradoxalement, de grossir. Parce que 20 minutes, c’est le temps dont votre cerveau a besoin pour dire : "Stop, on a assez mangé, on passe à autre chose".

3. Continuez le sport

Le défi est bien entendu aussi psychologique et sportif. Si vous avez découvert ou renoué avec un sport cet été, essayez de prolonger. Inscrivez-vous dans un club dès aujourd'hui. Payez votre cotisation, ça vous donnera envie de l’amortir.



Par ailleurs, décidez de ne plus prendre la voiture pour un rien, empruntez l’escalier plutôt que l’ascenseur, vous ferez ainsi un minimum d’exercice et ce sera d’ailleurs le meilleur moyen de relever le défi psychologique.

4. Gardez le moral

Quel est-il ce défi ? C’est de conserver le moral. Il sera d’autant plus au top que vous vous dépenserez. L’exercice, ça détend. L’absence d’exercice, ça stresse, ça rend anxieux. Je ne me priverai pas de vous le démontrer de 1.000 manières différentes tout au long de l’année…