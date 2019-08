publié le 30/08/2019 à 11:42

C'est un produit qu’il faut absolument avoir dans ses placards, dès la rentrée, pour réussir son année, le NaHCO3. Vous le connaissez parfaitement parce qu’il s’agit tout simplement du bicarbonate de soude. C’est tout de suite plus valorisant quand on manie les formules chimiques brutes.

Le bicarbonate de soude, cette poudre blanche qui ressemble, mais n’a rien à voir, avec celle qui circule dans certains milieux, fait partie de ces produits qu’il faut avoir chez soi en permanence. Car non-content de vous aider à récurer votre évier, le bicarbonate de soude est capable de soulager, voire de traiter, tout un tas de petits bobos.

Par exemple, les aigreurs d’estomac. Il arrive qu’on ait un excès d’acide chlorhydrique dans l’estomac. Du coup, ça brûle un peu. Si vous buvez un verre d’eau mélangé à une demi-cuillerée de bicarbonate de soude, je peux vous dire que ça va aller beaucoup mieux. C'est conseillé à tout le monde, sauf aux personnes cardiaques, aux hypertendus et aux enfants de moins de 6 ans, parce que le bicarbonate de soude est riche en sel et que l’administrer par voie interne, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux pour eux.

Des vertus apaisantes

Sinon, le bicarbonate fait aussi merveille contre la gingivite. Vous mélangez une cuillère à café de bicarbonate avec 2 gouttes d’eau oxygénée, vous obtenez une pâte épaisse, vous la mettez sur votre brosse à dents à la place du dentifrice et vous brossez délicatement, toujours de la gencive vers la dent, ça vous fera le plus grand bien.

Autre pouvoir miracle du bicarbonate de soude, il apaise en cas de piqûre de moustique. Il y a, comme on dit, des peaux à moustiques. Et quand on est concerné, c’est un festival de démangeaisons. Là encore, il faut constituer un savant mélange avec une cuillerée à soupe de bicarbonate et un peu d’eau : ça vous donne une pâte que vous appliquez là où ça gratte. Vous enveloppez le cataplasme dans du film alimentaire et vous attendez une petite demi-heure avant d’enlever et de rincer. Vous faites ça matin et soir pendant 2 jours et vous allez voir ce que vous allez voir.

Il absorbe aussi l’humidité due à la transpiration et il est capable de faire la peau aux bactéries qui sont responsables des mauvaises odeurs. Si vous êtes en délicatesse avec les déodorants disponibles sur le marché (parce qu’ils vous irritent ou pour toute autre raison), testez le bicarbonate de soude. De même, si vous êtes sportif et qu’après votre séance, vous vous inquiétez de l’odeur qui monte de vos chaussures de sport, saupoudrez-en l’intérieur avec du bicarbonate. Le lendemain matin, ça sentira la rose. Ou presque…