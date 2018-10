publié le 25/10/2018 à 09:34

La meilleure des solutions serait d'éteindre son portable, de ranger sa tablette et de débrancher son ordinateur. Mais aujourd'hui, ça revient à demander aux gens d'arrêter de respirer. Donc, l'autre solution serait d'investir dans une bonne vieille paire de lunettes anti-lumière bleue. Il s'en vend de plus en plus aujourd'hui, et même si le procédé n'est pas efficace à 100%, il permet de limiter les dégâts.



La lumière bleue émise par les écrans a été identifiée depuis longtemps comme étant à l'origine de plein de petits tracas. De même, certains spécialistes n'excluent pas que la lumière bleue puisse aggraver la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). À force de passer des heures devant un écran, cette lumière finit par donner mal à la tête, elle fatigue, elle stresse et elle déglingue votre sommeil, surtout si vous avez pris l'habitude de vous mettre au lit avec votre tablette sur les genoux.

Des lunettes anti-lumière bleue

Alors comment agissent les verres anti-lumière bleue ? Ils ne changent pas notre manière de voir les choses, en tout cas pas de façon perceptible. Au début, vous aurez l'impression que ce que vous voyez tire légèrement vers le jaune, vous vous apercevrez que votre fatigue diminue et que vos yeux sont moins douloureux.

Les verres peuvent être complètement neutres pour les personnes qui voient bien, ou équipés de verres correcteurs. Il suffit d'aller les tester dans une pharmacie, ça vaut le coup de se délester de quelques dizaines d'euros pour préserver sa vue tout en continuant à se droguer aux écrans.



D'autres bonnes habitudes peuvent être prises, comme la règle des 20-20-20. Quand vous passez des heures devant votre écran, vous pensez à lever la tête toutes les 20 minutes et de regarder quelque chose qui se situe à 20 mètres de vous pendant 20 secondes. Cette petite astuce vous permettra de décompresser. Comme on dit, "c'est mieux que si c'était pire".