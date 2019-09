Michel Cymes explique comment aider son enfant harcelé et le faire se confier

publié le 03/09/2019 à 10:20

Ouvrir le dialogue avec son enfant quand on a le sentiment qu'il est harcelé est indispensable, mais épouvantablement compliqué à mener. L'enfant harcelé a très souvent tendance à garder les choses pour lui. Il ne veut pas déranger. Il ne veut pas décevoir, sans compter qu'il a peut-être été menacé sur le mode "si tu parles, ce sera pire". Donc il se tait.



Face à un enfant qui se tait, il ne faut pas tomber dans le piège de la question directe. Si vous y allez frontalement et que vous demandez à votre enfant : "Dis-moi, mon chéri, est-ce que tu es harcelé à l'école ?", vous pouvez énoncer les choses avant tout le miel du monde dans la bouche, vous n'aurez en retour qu'une fin de non-recevoir sous la forme d'un lapidaire : "Mais non, tout va bien, laisse moi tranquille." Et l’huître se refermera encore plus.

Pour autant, il n'y a pas de formule magique. Il faut éviter de parler à l'enfant de son propre cas et parler plutôt de votre propre expérience. La question à lui poser n'est pas "es-tu harcelé ?" mais "as-tu entendu parler de harcèlement ?". Ainsi, à priori, il n'est pas concerné.

Amener l'enfant à se confier en douceur

Vous pouvez parfaitement à votre enfant que vous avez lu un article ou que vous avez entendu un reportage sur le sujet, que vous savez que ça existe dans certaines écoles, et que vous vous demandez si par hasard ça n'existerait pas aussi dans son école.

Et ainsi, par petite touche, vous arriverez à la question qui vous turlupine : "Y a-t-il des enfants qui te posent problème à l'école ?" et si oui, "quels genres de problème ?" L'objectif est que votre enfant sente que vous le soutenez, et que vous êtes prêts à faire les démarches nécessaires en cas de besoin.

Que faire en cas de harcèlement avéré ?

L'étape qui consiste à établir que l'enfant est victime est indispensable. Il y a plusieurs moyens d'y parvenir. Ce ne sont pas les interlocuteurs qui manquent : d'abord, l'encadrement scolaire, ensuite, le corps médical. Vous pouvez consulter votre médecin de famille. Il y a aussi la police ou la gendarmerie pour déposer une plainte.

Si l'enfant fait expressément la demande de changer de classe, voire d'école, il est difficile de lui refuser. S'il ne le souhaite pas, pas question, c'est quand même lui la victime.

La famille aussi est appelée à changer

Pour terminer, les crises qui surviennent autour du harcèlement sont aussi souvent l'occasion pour la famille de la victime de revoir certaines choses dans son fonctionnement. Un enfant qui a confiance en lui, que ses parents valorisent sans pour autant l'exposer sur un piédestal, sera toujours plus fort pour se défendre face aux harceleurs et les dénoncer qu'un enfant qui se sent perpétuellement rabaissé par son entourage proche.



C'est aussi aux parents de transmettre cette confiance. Je suis conscient que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais il ne faut pas oublier qu'en cas de harcèlement, le fautif est avant tout le harceleur, et la victime, c'est forcément l'enfant harcelé.