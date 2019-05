publié le 22/05/2019 à 17:28

Des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE) ont réalisé la première étude nationale sur la qualité du sperme des jeunes hommes en Suisse. Verdict : 57% des Suisses ont des paramètres spermatiques inférieurs aux normes établies par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Un chiffre alarmant qui inquiète les scientifiques.



Serge Nef, l'un des auteurs de l'étude, explique, dans une vidéo publiée par l'Université genevoise sur YouTube, que de multiples rapports ont déjà "décrit une diminution de la qualité du sperme au niveau mondial. On observe une diminution d'à peu-près 50% de la quantité de spermatozoïdes". En revanche, "cette diminution est très hétérogène d'un pays à l'autre", indique-t-il.

Entre l'augmentation de l'âge auquel les femmes ont leur premier enfant et un sperme dont la qualité baisse, on risque de faire face à une augmentation des couples infertiles.

57% des Suisses ont un sperme "anormal"

Au total, le sperme de 2.523 hommes de 18 à 22 ans dans toute la Suisse a été analysé grâce au spermogramme qui permet de déterminer la concentration, la mobilité et la morphologie des spermatozoïdes. Et une majorité d'entre-eux a une qualité de sperme sous-optimale. En effet, 57 % souffrent d'une anomalie.



Le tabagisme maternel durant la grossesse, des facteurs environnementaux ou des modes de vie pourraient être la cause de ce phénomène. L'étude a également montré un lien entre la faible qualité du sperme et l'augmentation des cancers des testicules. En effet, la Suisse a un des plus haut taux de ce cancer, avec 10 cas pour 100.000 habitants.

> Le sperme suisse est de mauvaise qualité - Université de Genève