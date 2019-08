publié le 17/08/2019 à 15:48

Ils sont de plus en plus nombreux au fil des ans. Depuis l'augmentation des fréquences de canicule, et de leur intensité, les moustiques s'installent durablement et deviennent particulièrement actifs lors des fortes chaleurs.

Heureusement, plusieurs options rapides et utiles permettent de nous en protéger sans trop se dépenser. Tout d'abord, privilégiez le naturel. Il existe de nombreuses variétés de plantes aux propriétés répulsives reconnues, comme la lavande ou le basilic, qui empêcheront les moustiques de s'approcher de trop près.

De même pour les huiles essentielles qui ont la particularité d'être efficace pour éloigner les moustiques et apaiser les piqûres, comme l'eucalyptus citronnée ou l'arbre à thé. À noter qu'aucune huile essentielle ne pourra remplacer un spray répulsif contre les moustiques recommandé par le Ministère de la santé.

Que faire en cas de piqûre?

Si l'insecte a été plus rapide que vous et qu'une démangeaison vous occasionne une gêne, il existe, là aussi, des solutions simples pour soulager la douleur. Dans un premier temps, essayez d'appliquer un glaçon, environ cinq minutes, sur la piqûre pour atténuer l'envie de se gratter.

Si vous voulez calmer la démangeaison et soigner la piqûre, le vinaigre de cidre est parfait car il possède un effet antiseptique. Il a également l'avantage d'être moins agressif que le vinaigre classique.

En dernier recours, il existe des compresses alcoolisées (alcool à 70 degrés) que vous pourrez appliquer sur la piqûre pendant quelques minutes. Toutefois si la démangeaison persiste et qu'une forte fièvre apparaît dans les dix jours, consultez votre médecin.