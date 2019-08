publié le 27/08/2019 à 12:15

La pollution joue souvent à domicile. Vous vous pensez peut-être bien à l'abri dans votre appartement ou votre maison, mais c'est loin d'être le cas. Nos logements regorgent de sources de pollution invisibles et inodores.

L'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a récemment débarqué dans quelque 600 logements tirés au sort. Objectif : rechercher les 30 molécules correspondant aux polluants les plus fréquents. Et le résultat est sans appel. Dans un logement sur deux, toutes les molécules polluantes étaient présentes, parfois à des concentrations très élevées.

Alors quels sont les bons réflexes ? D'abord, dans votre chambre, méfiez-vous des matelas qui indiquent un traitement anti-feu, traitement qui contient souvent des perturbateurs endocriniens. Dans le reste de votre logement, l'idéal serait d'avoir des meubles en bois massif, en métal ou en verre. Des matériaux moins polluants, mais souvent plus chers aussi, que l'aggloméré. Si vous achetez des meubles en bois aggloméré, déballez-les et, avant de les monter, pensez à les laisser à l'extérieur ou dans un garage ventilé. Plus ils prendront l'air, plusieurs jours voire plusieurs semaines, mieux ce sera.

Les produits qui vous font du bien peuvent être nocifs

Dans la maison, la pollution vient aussi des aérosols, dépoussiérants antistatiques, sprays assainissants et autres bougies d'ambiance. Tout un tas de produits censés assurer notre bien-être mais qui s'avèrent nocifs. Si vous avez la chance d'avoir une cheminée, pensez à l'insert pour l'hiver prochain. Vous ferez un double investissement : esthétique et antipolluant.

Dans la salle de bain, le coupable c'est souvent le déodorant. Mieux vaut éviter les vaporisateurs et privilégier les déodorants à bille. Pensez aussi à regarder l'étiquette. S'il contient par exemple de la lanoline, il faut en changer.

Dans la cuisine, pièce régulièrement nettoyée, attention aux désinfectants irritants. Misez sur le bio ou le vinaigre blanc, c'est tout aussi efficace et moins dangereux. Par ailleurs, ne mélangez jamais deux produits d'entretien. Ils peuvent être très bons séparément mais nocifs quand on les marie. Enfin, respectez la dose prescrite.