publié le 27/09/2018 à 10:44

La "fish pédicure" consiste à mettre ses pieds dans une bassine remplie de minuscules poissons qui, a priori, se régalent de vos peaux mortes et vous les laissez faire. Les bestioles sont censées vous débarrasser des petits bouts de peau qui enlaidissent vos ongles de pied.



Les instituts qui proposent ce genre de service pullulent. Mais franchement, je ne vois pas trop l'intérêt de cette pratique. Je vois même de bonnes raisons de ne pas essayer. Quand on vous propose des expériences originales, il n'y a pas trente-six questions à se poser. Il y en a deux. Un : est-ce que ça va régler le problème ? Deux : existe-t-il un danger quelconque ?

Si vous répondez "oui" à la première question et "non" à la seconde, vous pouvez y aller. Sauf que là, dans le cas de la "fish pédicure", c'est un peu le contraire : c'est "non" à la première question et "oui" à la seconde.

La fish pédicure ne sert pas à grand-chose. Vous allez peut-être bénéficier d'une sorte de gommage, mais ça n'ira pas plus loin. Le résultat est à mille lieues des promesses faites par les instituts.



On vous assure que grâce à l'action des petits poissons vous allez vous débarrasser des champignons et des bactéries, traiter votre psoriasis ou votre eczéma. Le problème, c'est que rien de tout cela n'a été scientifiquement prouvé. Donc on est dans le registre des promesses qui n'engagent que ceux qui les croient.