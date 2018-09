publié le 26/09/2018 à 10:19

À toutes les personnes qui ont déjà fait une crise d'épilepsie, je leur dis qu'il faudrait peut-être changer certaines de leurs habitudes de vie. Car il existe des comportements à risques qui favorisent l'apparition des crises.



Il est possible que vous vous retrouviez dans certains de ces comportements. Dès lors, il ne tiendra qu'à vous d'agir pour vous protéger. Même si, en la matière, il n'y a bien sûr pas d'assurance tous risques.

Déjà, il faut bien dormir. Le sommeil peut favoriser l'apparition de crises d'épilepsie. Ensuite, il faut se protéger du stress et des émotions violentes. Enfin vous devez surveiller votre consommation d'alcool. Si vous avez tendance à lever le coude plus souvent qu'à votre tour, vous vous exposez.

J'ajoute que si vous êtes sous traitement, afin de vous sevrer de la bibine, vous devez respecter scrupuleusement les recommandations qui vous ont été faites par le médecin. Un sevrage, quand il est mené de façon inappropriée, peut favoriser l'apparition de crises.



Pas de drogues, moins d'écrans

Je résume : le sommeil, le stress, l'alcool. Vous avez là trois terrains sur lesquels vous pouvez influer pour éviter de tenter le diable.



J'en ajouterai un quatrième, plus marginal mais néanmoins réel : la drogue, et particulièrement la cocaïne. Rien n'est bon dans la cocaïne : elle a mille répercussions néfastes. Il se trouve que l'épilepsie en fait partie.



Quand on pense à l'épilepsie, on pense immanquablement aux écrans. C'est une bonne piste. L'abus de jeux vidéo et de lumières clignotantes, voire de télévision, constitue un danger.



Les lumières émises par ces appareils peuvent provoquer une stimulation sensorielle excessive. Un épileptique sur vingt est concerné par ce phénomène - et c'est malheureusement un enfant.



Respectez les ordonnances !

Concernant les causes de l'épilepsie, elles sont multiples. Il arrive qu'on soit concerné pour des raisons génétiques. Malheureusement, contre l'ADN il n'y a pas grand-chose à faire, sinon incriminer la nature.



Parfois les crises sont dues à une malformation cérébrale - je vous rappelle que tout se déclare quand il y a suractivité électrique du côté des neurones. Mais elles peuvent aussi survenir à la suite d'un accident vasculaire cérébral, d'un traumatisme crânien, d'une tumeur cérébrale, d'une méningite, voire de la prise de certains médicaments (notamment des anticoagulants).



Une précision : si on vous a déjà prescrit un traitement antiépileptique, il faut le suivre à la lettre. Bien des crises surviennent à cause du non-respect des ordonnances. À bon entendeur salut !