La chirurgie de l'obésité, agir sur l'estomac

publié le 24/02/2018 à 07:57

On déclenche la chirurgie de l'obésité lorsque la vie des personnes obèses est en jeu. Objectif : les aider à maigrir. 45.000 opérations de ce type ont lieu par an en France. Il y en de différents types. C'est le dernier recours. Cela ne va pas marcher à tous les coups, mais dans un certain nombre de cas, cela donne des résultats.



ll existe plusieurs types de chirurgie. Il y a la sleeve, la gastrectomie, la plus pratiquée en France. Cela revient à retirer les 2/3 de l'estomac, en particulier les cellules qui sécrètent la ghréline, l'hormone de l'appétit. Les gens ont moins faim et quand ils essaient de manger, comme il n'y a pas beaucoup de place dans l'estomac, ils s'arrêtent vite.

Il existe également l'anneau gastrique, placé sur la partie supérieure de l'estomac et qui amène à moins manger. On peut le resserrer ou le desserrer selon ce qu'il se passe. Plus lourd, le by-pass gastrique est également une solution. On peut le réaliser par cœlioscopie, sans faire une grande ouverture. Cela crée une petite poche dans l'estomac qui se remplit plus rapidement.

Une partie de l'intestin grêle, juste en-dessous, est court-circuitée. Cela fait que les aliments sont moins bien absorbés. La chirurgie de l'obésité ne concerne que l'estomac, pas question d'essayer d'enlever du gras. Cela ne donnerait pas grand-chose. Mais cela ne concerne que les situations dans lesquelles on a tout essayé.