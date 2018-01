Le périmètre abdominal marqueur imparable de l'obésité

publié le 27/01/2018 à 07:55

L'obesité est un fléau contre lequel le docteur Saldmann alerte régulièrement. Il indique qu'en matière d'obésité, le périmètre abdominal est un marqueur imparable. Pour surveiller son tour de taille, il recommande de se procurer un mètre de couturière pour le mesurer, une mesure à prendre au niveau du nombril. Si la mesure dépasse les 102 centimètres pour les hommes, c'est ce que l'on appelle "l'obésité abdominale". Pour les femmes, le seuil est fixé à 88 centimètres.



Et cela, quelle que soit la taille de la personne qui mesure son tour de taille. Si le Dr Saldmann souligne que la balance peut se tromper, il affirme que ce n'est pas le cas pour cette méthode de mesure du tour de taille. "Là, on ne peut plus tricher", explique-t-il.

Cette obésité s'accompagne de trop de cholestérol, trop de sucres, trop d'hypertension artérielle et d'un risque d'un infarctus du myocarde beaucoup plus élevé. "Quand le tour de taille augmente, les facteurs de risques cardio-vasculaires montent en flèche et il faut tout faire pour essayer de le réduire : des exercices physiques, des abdominaux et surtout limiter ses apports alimentaires pour faire chuter la balance", préconise le Dr Saldmann.