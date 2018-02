Langage corporel : ces gestes qui trahissent notre pensée

publié le 04/02/2018 à 08:00

La communication corporelle peut parfois exprimer plus de choses que le langage. Il s'agit de gestes a priori anodins, qui peuvent trahir notre pensée. "Il y a ce que l'on dit et comment on le dit. Ce qui compte, c'est d'observer la personne qui vous parle, car parfois, elle va vous signifier le contraire de ce qu'elle est en train de vous dire", affirme le docteur Saldmann.



Selon lui, certains gestes ne trompent pas. "Si on invite quelqu'un à déjeuner, mais que l'on a les bras croisés, cela veut dire qu'on n'a surtout pas envie qu'il vienne", explique-t-il. Mais ce n'est pas tout : "Baisser les yeux, c'est aussi adopter une posture de soumission (…) se mordiller les lèvres, c'est un signe de malaise qui montre une certaine anxiété".

Pour le docteur Saldmann, il est important de décrypter ces signes, afin de venir en aide à son interlocuteur, quand il semble en difficulté. "Lorsqu'on voit quelqu'un se mordiller les lèvres ou croiser les bras, on peut lui demander s'il va vraiment bien. C'est un langage qui peut être décrypté par les intimes, pour vous aider à vous sentir beaucoup mieux", recommande-t-il.