Le travail de nuit présente des risques pour la santé des femmes

publié le 03/02/2018 à 08:00

Le travail de nuit est reconnu par les spécialistes comme étant néfaste pour la santé, mais il serait encore plus nuisible pour les femmes selon une récente étude. "On vient de découvrir que le travail de nuit est dangereux pour la santé des femmes. Et ce n'est pas une petite étude qui le montre, puisqu'elle a porté sur 4 millions de personnes", indique le docteur Saldmann.



En cause notamment, un risque plus élevé de développer un cancer. Il serait ainsi 19% plus élevé chez les femmes travaillant de nuit, par rapport à celles pour qui ce n'est pas le cas. "Les risques de cancer du sein augmentent, comme ceux de cancer de la peau", précise le docteur Saldmann.

"Quand une femme, ou un homme travaille de nuit, on trouve souvent un excès de poids. Parce que pour tenir on se nourrit, lorsqu'on se sent fatigué. Pour compenser et tenir le coup, on boit un café et on mange des gâteaux, or au fil des années le poids va augmenter. Alors les risques de cancer et de maladies cardio-vasculaires vont s'accroitre eux aussi", développe-t-il.

La perturbation du sommeil, lors du travail de nuit, serait un autre élément potentiellement nocif, selon le docteur Saldmann."Cette étude est importante, car elle doit inciter les femmes qui travaillent de nuit à faire encore plus attention à leur alimentation (…) et surtout à faire de l'exercice dans la journée", conclut-il.