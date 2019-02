L'horoscope du 15 février 2019

publié le 15/02/2019 à 06:15

Bélier

Plus que d'autres, le 2e décan et une partie du 3e sont sensibles au duo Vénus/Saturne. Les uns sont placardisés, les autres se sentent mal aimés. Avant tout, il peut y avoir un sentiment de dévalorisation dû à l'attitude de certaines personnes à votre égard, surtout si vous êtes né entre le 6 et le 14 avril ; on ne vous considère pas, on ne vous accorde pas assez de valeur. Dans quelques rares cas, vous pourriez avoir atteint difficilement l'un de vos objectifs.

Taureau

Cette association Vénus/Saturne est positive, elle vous aide à être moins en demande vis-à-vis de l'autre, à être plus mesuré dans vos attentes, 2e décan. Mais le 3ème pourrait en avoir quelques échos, même si nous ne sommes sensibles aux transits de Saturne qu'une fois qu'ils sont passés ! 1er décan, la présence de Mars chez vous, associée à Uranus, pourrait indiquer que vous prenez ou allez prendre une décision très inattendue, ou que vous allez changer d'avis.

Gémeaux

Pour votre signe, c'est une conjoncture un peu frustrante puisqu'elle insiste sur le fait que vous devez économiser et surtout régler les dettes accumulées. Vous êtes tous concernés, mais vous l'êtes encore plus si vous êtes né entre le 6 et le 15 juin, car vous recevez quelques influx de Saturne, qui transite ce secteur d'argent depuis plus d'un an... A la fin de l'année, ce sera alors le 3e décan qui sera le plus concerné, les deux autres seront débarrassés).

Cancer

Vénus et Saturne sont face à vous, 2e et 3e décan, c'est le moment de faire preuve de lucidité et de vous demander si vous vivez vraiment la vie que vous désirez. Il est possible que vous vous sentiez mal aimé et que vous soyez sans cesse inquiet de la tournure que votre relation pourrait prendre. A votre décharge, vous avez affaire à quelqu'un qui ne sait absolument pas vous rassurer : le mieux serait que vous appreniez à vous rassurer vous-même.

Lion

C'est dans le domaine du travail et de la forme que la conjoncture va s'exprimer. Côté travail, vos revenus ont pu baisser sensiblement depuis plusieurs mois, voire depuis quelques années, tout dépend de votre type d'activité. Je pense surtout aux indépendants, aux artisans, mais aussi aux salariés : si votre salaire n'a pas baissé, c'est votre pouvoir d'achat qui est impacté, c'est en tout cas ce que dit Saturne et vous vous en apercevez au quotidien (2e et début 3e décan).

Vierge

Vous êtes un des rares signes à apprécier la conjoncture, elle vous tranquillise et en dépit de votre nature inquiète, vous vous sentez sûr de vous, 2e et 3e décan. Il faut dire que vous avez des preuves concrètes du fait que vous être apprécié dans votre métier, ou que vous êtes aimé par l'élu/e de votre coeur. En tout cas, la conjonction de Vénus et de Saturne vous en fait prendre conscience, ne laissez pas le doute s'immiscer en vous et ça continuera à aller bien !

Balance

Pour vous, Vénus/Saturne ce n'est pas une sinécure, surtout sur le plan familial : vous ne recevez plus autant d'amour qu'avant et vous vous posez des questions. Beaucoup de questions si vous êtes du 2e décan né après le 9 et du début du 3e décan. Cela dit, l'un de vos enfants peut avoir quitté la maison et vous vivez le syndrome du " nid vide ", qui est souvent très attristant. Prenez de la hauteur, ne laissez pas la nostalgie prendre toute la place.

Scorpion

Il est possible que certains natifs du 3e décan, nés après le 18 novembre soient encore un peu bousculés et c'est surtout leur fierté qui semble être mise à mal. Toutefois cela ne devrait pas durer, c'est la dernière fois qu'Uranus vous met au défi de vous renouveler dans le domaine du travail. D'ici peu, ce sera (et c'est déjà) au tour du 1er décan de recevoir ses influx et de mener une réflexion sur son couple, sur ce qu'il en attend et sur la façon dont il voudrait le voir évoluer.

Sagittaire

Pour vous, la rencontre Vénus/Saturne est barbante, elle vous freine dans vos élans en vous imposant d'être sérieux et raisonnable dans tous les domaines. Or vous aimez jouer, dans tous les sens du terme, mais ce n'est vraiment pas le moment ! Cela concerne surtout ceux qui sont nés entre le 9 et le 16 décembre : vous avez tout intérêt à nager dans le sens du courant, à ne pas lutter contre, sinon vous allez vous épuiser et surtout épuiser vos ressources.

Capricorne

Vénus et Saturne sont chez vous, 2e et début du 3e décan, et ce n'est évidemment pas très joyeux. Les uns ont des douleurs, d'autres des soucis financiers. Les douleurs du Capricorne sont souvent osseuses, mais il peut aussi s'agir d'un chagrin parce que quelqu'un s'éloigne ou s'est éloigné de vous. Et je vous rappelle que le Capricorne, en règle générale, souffre d'un complexe d'abandon qui lui vient de son enfance... même s'il n'a pas été abandonné.

Verseau

Vénus s'associe à Saturne et vous voit plus raisonnable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vivre un peu moins dans le futur pour enfin habiter l'instant présent. C'est moins " fun " peut-être mais le fait de tout anticiper peut être assimilé à une forme de fuite devant ce qui se passe ici et maintenant et qui, à certains moments, peut être douloureux. C'est pour cela que le Verseau est rarement dans le moment présent, seul le futur et ce qu'il recèle de surprises comptent.

Poissons

