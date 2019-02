L'horoscope du 6 février 2019

publié le 06/02/2019 à 05:39

Bélier

Un petit peu distraits aujourd'hui les Bélier ! Vous vous projetterez loin dans le futur, et oublierez totalement ce qui requiert une attention immédiate. Vous pourriez même manquer un rendez-vous, sauf si vous êtes du 3e décan, car Mercure est en bon aspect avec votre planète, Mars, qui se trouve conjointe à votre Soleil. Cela dit, si vous avez un rendez-vous, il risque d'être un peu houleux si vous prenez votre interlocuteur de front. Soyez plus malin que ça et laissez-le parler avant d'attaquer.

Taureau

Une bonne journée, chaleureuse, tournée vers l'amitié, la solidarité et l'entraide. En outre, l'un de vos projets met du soleil dans votre vie, natif du 1er décan. Il s'agit peut-être d'un futur départ en vacances d'hiver (zone B à partir de samedi) et même si vous n'aimez pas trop bouger de chez vous, sachez que vous serez très bien là où vous atterrirez et que tout ira comme sur des roulettes. Si vous ne partez pas, vous vous sentirez bien considéré et apprécié par les autres.

Gémeaux

Vos relations avec l'autorité et ses représentants, en particulier vos supérieurs, ne seront pas formidables. Ne soyez pas trop sûr de vous et pas d'humour déplacé, cela pourrait être mal vu. Cela concerne surtout le 1er et le 2e décan, alors que le 3ème reçoit de bons influx de Mercure et de Mars : si vous entamez une discussion, un négociation, il semble que vous serez en position de force et que vos idées seront très bien reçues.

Cancer

Si vous vous écoutiez, vous feriez confiance à tout le monde aujourd'hui. Mais heureusement, une petite voix vous dira de faire attention, de vous méfier. Il est vrai cependant que ceux que vous croiserez sauront vous mettre à l'aise, vous prendre par les sentiments et c'est là le problème : quand il s'agit de sentiments, vous n'êtes plus assez rationnel, vous manquez d'objectivité. Ne laissez personne, au travail en tout cas, vous entraîner sur ce terrain.

Lion

1er décan, un problème que vous connaissez bien pourrait refaire surface sous peu : l'obligation de vous adapter à un changement que vous n'avez pas voulu. Et cela peut se situer dans des domaines très différents selon votre thème natal : dans le boulot en premier lieu, dans votre couple, mais aussi en famille, à moins qu'il ne s'agisse d'un problème personnel, intime. En revanche, tout baigne pour le 3e décan : on pourrait vous faire une proposition sur laquelle il ne faudra pas hésiter.

Vierge

Si vous êtes né en août, c'est une bonne journée, avec une invitation à la clé ou une proposition, mais là, vous ne saurez pas si c'est du lard ou du cochon. Il faudra donc demander des précisions à votre interlocuteur et ne pas hésiter à lui faire répéter si vous n'avez toujours pas bien compris. En fait, vous aurez affaire à quelqu'un de pas clair ou qui ne sait pas exactement ce qu'il veut. Cependant, tâchez de prendre des gants, de ne pas le ou la bousculer.

Balance

Vous serez mécontent, surtout de vous. Peut-être que vous aurez fait une petite erreur dans votre travail, un détail auquel vous donnerez trop d'importance. Il sera problématique parce que vous le " gonflerez ", alors qu'en temps normal vous passeriez dessus facilement. Mais vous serez accro aux détails aujourd'hui parce que votre désir profond sera de ne passer à côté de rien, d'avoir tout contrôlé et vérifié. Certains en seront même angoissés !

Scorpion

Eh bien, c'est du joli ! Vous serez désinvolte aujourd'hui, nonchalant, et cette attitude aura pour but d'agacer une certaine personne de votre entourage. Plus particulièrement votre conjoint ou un parent, qui attend quelque chose de vous que vous ne voulez pas lui donner. Du coup, vous affichez une indifférence qui ne peut que mettre l'autre en colère. Mais c'est ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Ce n'est pas drôle quand l'ambiance est trop calme, trop sereine...

Sagittaire

Méfiez-vous d'une tendance à la dispersion, à force de trop vouloir en faire vous risquez de bâcler et, au final, de ne pas avoir les résultats que vous espérez. Cela dit, malgré tout, vous êtes assez chanceux en ce moment, je vous rappelle que la nouvelle Lune était top en ce qui vous concerne et même si le 1er décan est un peu à l'ouest aujourd'hui, cela n'entamera en rien son enthousiasme et son envie de réussir. 3e décan, des échanges très bien gérés !

Capricorne

Faites confiance à votre lecture intuitive des situations et surtout de ceux que vous croiserez. 1er décan, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous plaît ou à qui, de toute évidence, vous plaisez. Avec Vénus dans votre décan, vos charmes seront au top et vous séduirez, mais encore faut-il que votre décan ne soit pas mal disposé dans votre thème de naissance. Si Saturne s'y trouvait, par exemple, (né à la fin des années 80), il est sûr que c'est moins joyeux...

Verseau

L'argent pourrait couler à flots aujourd'hui, mais alors dans un sens comme dans l'autre. Les uns en recevront alors que les autres feront des achats inconsidérés. Et la plupart du temps inutiles car ce sera pour meubler un vide, pour vous calmer et calmer votre stress que vous achèterez. Pourtant, quelqu'un tentera de vous faire entendre raison, de vous faire comprendre que vous exagérez... Et si vous recevez de l'argent, placez-le au lieu de le claquer tout de suite.

Poissons

Né en février, la Lune est en phase avec Vénus et vous, aussi votre gentillesse n'aura d'égale que votre réceptivité et votre générosité. Mais posez des limites ! Surtout si vous n'avez pas les moyens d'être généreux... Je sais, c'est difficile de refuser à ses enfants ou à un parent ce qu'il ou elle vous demande, mais si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas ! Et c'est vous qui devez en être persuadé plus que l'autre ! Il/elle le comprendra, si vous êtes à sec.