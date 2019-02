L'horoscope du 7 février 2019

publié le 07/02/2019 à 05:39

Bélier

Il n'est pas impossible que le 2ème décan ait besoin de croire en quelque chose depuis quelque temps, en une religion par exemple ou une philosophie. L'important est que cela vous fasse décoller du quotidien et que vous ayez " autre chose " que votre travail et votre routine. Mais attention aux mauvais gourous, à ceux qui développent des concepts bizarres et qui vous font croire qu'ils vont pouvoir arranger tous vos problèmes.

Taureau

Encore une bonne journée, peut-être davantage tournée vers les autres ; votre volonté d'aider et de faire le bien est accentuée, surtout si vous êtes du 2e décan. Saturne, Lune et Neptune sont en harmonie et démontrent que vous êtes de plus en plus empathique et généreux. Il est possible aussi que vous ayez rejoint un groupe, une association, quelque chose dont le but est justement d'aider et de soutenir les personnes en difficulté. Vous avez besoin de vous sentir actif.

Gémeaux

Vous n'y verrez pas très clair aujourd'hui, 2e décan principalement. Si vous voulez vous faire du bien, rapprochez-vous de ceux qui sont de bon conseil. Vous pensez savoir ce qui est bon pour vous et quelles sont les bonnes décisions à prendre, mais songez que vous pouvez vous tromper et être persuadé de détenir la vérité alors que vous n'êtes absolument pas objectif. C'est la faute de Neptune, qui vous fait croire que vous savez tout mieux que les autres.

Cancer

La conjoncture indique que vous avez une formidable confiance en vous et en vos opinions sur les autres, 2e décan. Une once de doute ne ferait pas de mal. Ce qui est dangereux c'est l'excès, dans un sens ou dans un autre. Ne croire en rien ni personne, ou accorder votre confiance à tous, il y a un juste milieu que vous devez rechercher. C'est en tout cas le devoir que vous demande Saturne, afin de mieux réguler votre relation à l'autre, en couple ou avec vos enfants.

Lion

Si votre situation financière est cafouilleuse, 2e décan, c'est que vous évaluez mal vos possibilités dans le domaine des dépenses. Il faudrait plus de rigueur, c'est pour votre bien et c'est Saturne qui vous le dit. Elle occupe votre secteur du quotidien et peut-être que vous faites nombre de petites dépenses dont vous pensez qu'elles ne vont pas impacter vos finances, mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, n'est-ce pas ? Surveillez vos dépenses au quotidien.

Vierge

2e décan, surtout né après le 6 septembre, d'un côté vous avez besoin de stabilité et de sécurité, de l'autre vous entretenez une relation qui vous fragilise. Vous êtes dans une situation très ambivalente, avec vos besoins personnels d'un côté et vos sentiments de l'autre, qui impliquent un attachement profond envers une personne qui, apparemment, n'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais vous préférez peut-être cette relation au fait d'être seul ?

Balance

3ème décan, ça sent très bon pour vous. Né après le 13 octobre, un bel aspect de Jupiter se profile et il vous promet quelques opportunités dans votre travail, ou de nouvelles connaissances avec lesquelles une jolie complicité peut s'instaurer. Certes, Mars s'oppose à vous si vous êtes né après le 18 octobre, mais il ne devrait pas y avoir de conflit, plutôt un choix à faire suite à une proposition qu'on vous demande de saisir rapidement, or vous aimez avoir le temps de réfléchir.

Scorpion

Une excellente journée, pour le 2e décan en particulier. Vous serez fier de vous, ou alors ce sont les autres qui vous flatteront en vous faisant des compliments. Cela dit, vous avez beaucoup de planètes en bon aspect avec votre décan et plusieurs situations peuvent se présenter ! Ce sont surtout Saturne et Neptune qui sont en phase avec vous et vous voient dans de très bonnes conditions pour construire une solide relation, ou vous investir dans une forme de bénévolat.

Sagittaire

Né après le 11 décembre, vous êtes très favorisé en ce moment et si on vous fait une proposition, il vous est conseillé de ne pas trop réfléchir : sautez dessus ! Même si ce qu'on vous offre dépasse vos compétences (selon vous), vous verrez bien. Mais ne racontez pas d'histoires, si vraiment vous pensez que vous ne serez pas à la hauteur, dites-le. Il y a peut-être juste une formation à faire pour vous mettre à niveau. En tout cas, il faut profiter de tout ce qui passe...

Capricorne

1er décan, vous êtes toujours sous la douce emprise de Vénus et elle ne peut que vous procurer du plaisir. Mais pas seulement en amour, côté argent aussi ! Étant donné qu'elle est rapide, certes vous pouvez croiser quelqu'un qui vous plaira, mais il est aussi très possible que vous fassiez une bonne affaire, assortie d'un intéressant bonus. Ou alors on vous rembourse une somme qu'on vous devait depuis longtemps et que vous avez cent fois réclamée.

Verseau

Inventif, créatif, bourré d'idées, on ne pourra pas dire que vous manquez d'imagination. Mais il faudra y mettre de l'ordre et faire une sérieuse sélection. Tout ne sera pas bon à prendre, d'autant plus qu'il y aura de l'utopie dans l'air aujourd'hui à cause de la rencontre entre Lune et Neptune (2e décan surtout). En revanche, au plan personnel, vous serez facilement touché par les problèmes des autres et aurez envie de les aider matériellement (si vous le pouvez).

Poissons

Saturne et Neptune étant bien alignées pour le 2e décan, vous ne suivrez pas la tendance Neptunienne qui serait de vous laisser aller à l'une de vos tentations. Ou à la facilité. Saturne joue les garde-fous et vous invite à vous canaliser et à rester sérieux. Si jamais vous avez une addiction, ou une dépendance quelconque, vous avez des chances avec Saturne de pouvoir vous en détacher, mais il est sûr que cela n'ira pas sans efforts de votre part.