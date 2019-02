L'horoscope du 12 février 2019

publié le 12/02/2019 à 05:32

Bélier

Je vous l'ai dit hier, il y a une forte houle pour ceux de la fin du signe, surtout évitez toute action ou réaction impulsive et qui pourrait vous desservir. Vous êtes un peu spécialiste des réactions exagérées, mais c'est encore plus marquant étant donné que votre planète, Mars, est conjointe à Uranus, l'astre assimilé à la révolution. Vous avez probablement un immense ras-le-bol mais une fois Mars en Taureau (vendredi) cela se calmera définitivement.

Taureau

Dans votre signe, la Lune fait alliance avec Pluton et cela va stimuler ceux du 3e décan pour qui le Kâma-Sûtra n'a plus de secrets depuis longtemps. Vous avez un pouvoir sensuel sur votre partenaire, et Pluton ne fait que l'accentuer, l'approfondir. Cela dit, Pluton peut avoir de l'influence sur plusieurs domaines et en particulier celui de la connaissance. Seriez-vous en train de vous investir à fond dans un sujet qui vous passionne ? Religion, philosophie, culture étrangère ?

Gémeaux

Vous n'en serez peut-être pas conscient, mais vous verrouillerez votre monde émotionnel parce que vous serez plus sensible et vulnérable que d'habitude. Votre mode de défense dans ces cas-là : fermer la porte à double tour, ou parfois jouer l'indifférence et faire comme si vous ne ressentiez rien. C'est une façon de faire qui peut avoir un effet secondaire ennuyeux : cela vous incite à somatiser. Puisque vous refusez vos émotions, c'est le corps qui prend !

Cancer

Je vous parlais de Mercure hier, elle est toujours favorable à ceux de juin et début juillet. Il y a peut-être un départ en vacances à la fin de la semaine ? En tout cas, vous aurez moins de choses en tête et surtout vous pourrez - et pouvez déjà pour certains, prendre du recul et mettre vos petites cellules grises elles aussi en vacances. Toutefois, né après le 18 juillet, ça peut être la tempête sous votre crâne, ou dans votre quotidien, mais cela se termine dimanche ou lundi.

Lion

Peut-être songez-vous ou allez-vous déménager, en tout cas vous êtes un peu déstabilisé par cette idée, qui en même temps vous excite beaucoup 3e décan. Cela fait maintenant presque deux ans que cette question de changement de vie ou de lieu de vie se pose et il y a probablement eu quelques ratés. L'aspect qui représente cette situation se termine d'ici quelques jours, au plus tard en mars, et la situation aléatoire que vous avez vécue sera elle aussi derrière vous.

Vierge

Vous aurez de bonnes raisons d'être content de vous et de vos résultats, surtout si vous êtes de début septembre. Chaude ambiance aussi pour les autres. C'est donc une bonne journée pour vous sentir à l'aise en toute situation et si vous êtes du 1er décan et que vous avez quelque chose à négocier (Mercure est face à vous) ou à demander, prenez des gants et montrez à l'autre que vous avez de la considération pour lui/elle : vous obtiendrez ce que vous voulez.

Balance

2ème décan, vous pourriez être pris d'une envie irrésistible d'apporter une touche plus glamour à votre intérieur, sans pour autant faire de grands travaux ! Ce sera juste un petit truc : un coussin, un objet, une note de couleur quelque part, mais cela vous paraîtra soudain indispensable. Toutefois, il n'est pas impossible que vous receviez quelqu'un de la famille et que vous ayez envie de mettre les petits plats dans les grands, comme on dit.

Scorpion

Soyez plus suiveur que décideur aujourd'hui ; vous avez intérêt à démontrer, preuves à l'appui, que vous pouvez bien vous intégrer dans une équipe, dans un groupe, une communauté, bref dans quelque chose où vous n'êtes pas le seul à décider. Cela dit, les questions concernant le couple peuvent également être au premier plan pour certains natifs du tout début du signe (nés en octobre) et ces questions seront présentes à plusieurs reprises dans l'année.

Sagittaire

Vénus domine le ciel de ce mardi alors qu'elle occupe cette semaine un secteur qui représente vos tendances jalouses et votre désir d'emprise sur les autres. Vous pourriez avoir l'impression qu'on vous échappe, que vous ne contrôlez pas une situation, et cela peut provoquer en vous une réaction un peu excessive de volonté de contrôle sur cette situation ou sur la personne qui semble vous échapper. Mais ne réagissez pas sans preuves concrètes.

Capricorne

C'est du tout cuit pour la grande majorité du signe, vous serez content de vous et c'est rare. Par ailleurs, né après le 18 janvier : vous devez avancer et non reculer. C'est la fin de cette configuration qui vous a vu faire un pas en avant et deux en arrière ; il faut espérer que vous avez pris votre décision et que l'aspect actuel n'est qu'un rappel de ce qui s'est passé l'année dernière. Un rappel à l'ordre peut-être, ou tout simplement un ciel de traîne qui se termine d'ici une quinzaine.

Verseau

Vous serez encore plus intériorisé que les autres jours et donc un peu difficile d'accès. Mais normal, avec Vénus Capricorne, vous gardez tout pour vous. C'est un besoin, qui n'est peut-être pas très fréquent chez le Verseau Uranien mais qui est bien connu des Verseau Saturniens, les deux planètes ayant la maîtrise de votre signe, Saturne en premier d'ailleurs, avant la découverte d'Uranus le 13 mars 1781 (en Gémeaux alors) peu de temps avant la révolution française.

Poissons

Votre 2e décan reçoit quelques influx de Vénus à partir d'aujourd'hui, des influx très amicaux et qui peuvent aussi redonner un coup de booster à vos amours. Si vous vous endormez sentimentalement, ce qui vous arrive quand vous êtes en couple et qu'il n'y a pas de situation de crise, vous allez vous réveiller ; Vénus sera active, pour votre décan, jusqu'au 21 février. Elle peut aussi avoir une influence positive sur l'un de vos projets (vacances ?).