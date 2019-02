L'horoscope du 9 février 2019

publié le 09/02/2019 à 08:15

Bélier

Ne prenez surtout pas de décision sous la pression, si vous êtes né après le 18 avril. Mieux vaut suivre les conseils d'un proche qui ne cherche qu'à vous aider. Tout conseil visant à vous donner des clés pour vous adapter à une situation nouvelle seront à écouter avec attention. Toutefois, cette situation " nouvelle " s'est déjà présentée cette année, et même parfois en 2017, et vous n'avez plus qu'un pas à faire pour qu'elle tourne à votre avantage.

Taureau

Les natifs d'avril, à quelques exceptions près, sont les favoris des astres ce week-end. Si vous partez en vacances, vous profiterez à fond de chaque instant. Il est vrai que vous bénéficiez d'un bon aspect de Vénus, plus ou moins ressenti selon votre thème natal. Mais en principe, c'est une configuration qui vous incite à participer davantage, à être plus convivial et à vous sentir bien dans votre peau. Ce sont juste ceux du 20 au 24 avril qui pourraient avoir d'autres soucis en tête.

Gémeaux

Né après le 15 juin, vous avez le vent en poupe que vous partiez en vacances ou non. Vos perspectives pour les mois à venir semblent être très excitantes. Le fait est que vous pourriez trouver un nouveau job, ou développer un projet qui vous permettrait d'avoir une totale liberté, de ne plus dépendre de supérieurs qui abusent de leur autorité. Une association ou une rencontre sont possibles en ce moment pour ceux qui sont nés autour des 10 et 11 juin.

Cancer

Un rien vous fera vous sentir coupable ce week-end et il ne faudra pas trop vous pousser pour que vous accusiez les autres de faire exprès de vous culpabiliser. Et il est possible que cela soit répétitif et qu'à chaque fois vous tombiez dans le panneau. Vous faites peut-être partie de ceux qui ne détestent pas les disputes parce qu'elles vous permettent de décharger votre énergie ; celle-ci s'accumule et vous n'avez pas d'autre moyen de vous en débarrasser. Le sport pourrait vous aider.

Lion

Un bon samedi pour la plupart, il y a des chances pour que vous puissiez vous évader, à la montagne ou ailleurs, le plus important étant de changer d'air. Vous en avez besoin et si vous ne pouvez pas partir quelque part, trouvez le moyen de voyager à travers un livre, un film ou un documentaire à la télé. Les natifs de la fin du signe (nés après le 18 août), pourraient trouver une idée, une solution, un moyen de voir leur situation évoluer plus rapidement.

Vierge

On pourrait penser qu'en ce moment vous avez plus de plaisir dans votre travail que dans votre vie amoureuse. Mais c'est souvent l'histoire de votre vie ! Vous avez tellement investi votre boulot que le reste a moins d'importance et si vous êtes en couple ou en famille, il est possible qu'on vous le reproche. Or les reproches ne vous feront pas changer, vous n'avez aucune raison valable de changer puisque le travail vous apporte ce que les autres ne vous apportent pas !

Balance

Nous en avons parlé hier, la Lune en Bélier tout ce week-end vous expose au mauvais caractère d'autrui, surtout de votre partenaire. Ne vous laissez pas faire, vous pouvez, vous devez lui mettre des limites, c'est pour son bien. Sa façon de vous parler ou son attitude prouvent un manque de respect à votre égard, or c'est indispensable dans toute relation de couple, même si on se dispute il doit quand même y avoir du respect, sinon ça veut dire qu'on n'existe pas pour l'autre.

Scorpion

Si vous ne travaillez pas et si vous ne partez pas en vacances, vous serez malgré tout très occupé. Ne repoussez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Probablement du travail dans la maison, des trucs à réparer ou des rangements à effectuer. Rien de très fatigant mais, de toute évidence, vous aurez envie de vous la couler douce et ces petites contraintes vous casseront les pieds. D'ailleurs vous serez un peu taciturne et énervé intérieurement.

Sagittaire

Soit c'est un week-end que vous réserverez aux enfants, avec départ en vacances et tout le toutim, soit vous serez axé sur vous, sur vos plaisirs et vos loisirs. C'est-à-dire que les uns donneront de leur temps à leur progéniture, mais en retireront du plaisir, plus qu'ils ne le pensent, alors que les autres seront un peu plus égoïstes, mais il ne faudra pas le leur reprocher : en fait ils en auront besoin pour se ressourcer, surtout 3ème décan. Ne vous en voulez pas de penser à vous !

Capricorne

Je persiste et je signe, ce n'est pas un week-end de rêve et ce qui vous fera le plus de bien, c'est d'être dans l'action. Essayez de bouger davantage, de faire du sport. Plus vous dépenserez d'énergie, moins vous penserez ; or, le problème pour certains natifs du 2ème décan, c'est qu'ils reçoivent une dissonance de Saturne et qu'en général elle produit beaucoup de pensées, et des pensées pas toujours positives. En particulier si vous êtes né après le 5 janvier.

Verseau

Ça bouge de tous côtés, les uns parce qu'ils sont nerveux et ne tiennent pas en place, les autres parce qu'un petit déplacement est prévu. Ou un grand d'ailleurs, puisque ce sont les vacances pour la zone B et qu'il est possible que vous partiez, ne serait-ce que pour deux ou trois jours si vous n'avez pas pris tous vos congés. Pour calmer vos nerfs, rien de mieux qu'un peu de sport, ou alors de vous plonger dans un livre qui va vous faire penser à autre chose.

Poissons

Surveillez vos dépenses ce week-end, vous serez un peu rapide à sortir votre porte-monnaie de votre poche ou de votre sac, et pas pour vous faire plaisir. Allez savoir pourquoi, vous vous faites toujours passer en dernier, ce qui prouve (pour certains) à quel point vous manquez de considération envers vous-même. Vous ne vous accordez pas assez de valeur pour garder votre argent et n'en faire cadeau aux autres qu'en certaines circonstances.