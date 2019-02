L'horoscope du 14 février 2019

publié le 14/02/2019 à 05:38

Bélier

C'est le secteur des possessions et acquisitions qui est activé par Mars, vous aurez un achat à faire ou une somme à réclamer et du coup vous mettrez le paquet ! Vous vous accrocherez, ne lâcherez rien avant d'avoir obtenu ce que vous désirez. Mais peut-être faudra-t-il attendre la pleine Lune de la semaine prochaine pour que vous vous décidiez, même si vous semblez, comme toujours avec Mars, très pressé de conclure parce qu'il s'agit de satisfaire un besoin.

Taureau

Votre besoin d'activité n'aura d'égal que votre fermeté et votre volonté d'obtenir ce que vous désirez coûte que coûte. Il ne faudra surtout pas vous contrarier, essayer de vous raisonner, de vous dire d'attendre. Vous êtes très patient en général, mais Mars est tout le contraire, elle veut tout, tout de suite. Par ailleurs, attention aux microbes et autres virus qui pourraient être dans l'air, vous risquez d'être un terrain favorable et d'attraper quelque chose.

Gémeaux

Au contraire des autres signes, avec Mars en Taureau vous manquerez un peu de volonté et de motivations pour aller au travail. Mais juste deux ou trois jours ! Autres possibilités : vous pourriez avoir des défenses immunitaires un peu faiblardes, aussi ne fréquentez pas ceux qui ont la grippe ou tout autre virus, vous l'attraperiez facilement. Il est possible aussi que vous ayez des troubles du sommeil pendant quelques jours, quelque chose vous préoccupant.

Cancer

Avec l'aide de Mars, vous allez pouvoir concrétiser un projet mais cela ne se fera pas tout seul avec l'opération du Saint Esprit. Il va falloir y mettre du vôtre ! Mais pas d'inquiétude, vous êtes généralement quelqu'un d'actif, surtout quand il y a une promesse à la clé, qu'elle soit financière ou autre. Et avec Mars en Taureau, il y a toujours un bénéfice à faire, le Taureau étant le signe de l'argent, des biens et possessions. 1er décan jusqu'au 1er mars.

Lion

On vous imposera quelque chose, 1er décan, et vous direz haut et fort votre mécontentement. Il se pourrait même que vous vous fâchiez tout rouge ! Ce sera avant le 1er mars pour ceux du 1er décan. Autre possibilité : c'est vous qui vous imposerez d'agir ou de prendre une décision et avec beaucoup de fermeté certainement, en ne doutant pas que vous ayez raison. Mais Uranus n'étant pas loin, il se pourrait que vous obteniez le résultat inverse (né entre le 23 et le 27).

Vierge

La configuration est positive pour vous car Mars occupe un des secteurs les plus agréables de votre zodiaque. Soyez entreprenant, audacieux, dépassez-vous ! Vous en aurez obligatoirement de bons résultats et votre hiérarchie vous appréciera encore davantage (1er décan). 2e décan, vous êtes sous l'influence de Vénus, conjointe à Saturne, vos sentiments sont solides et constants. Mais vous pouvez aussi assumer une période de célibat et en tirer profit.

Balance

Mars occupe à présent un secteur d'argent, de productivité et il faudra que vous soyez un peu plus ferme avec ceux de vos clients qui vous doivent quelque chose, ou qui ont beaucoup de retard... Mais il se peut aussi que vous ayez de l'argent placé (ou prêté à quelqu'un) et qu'il ne vous rapporte pas assez, ou moins qu'avant. Cependant, vous n'y pouvez rien, c'est la conjoncture actuelle : vos placements ne sont pas mauvais et un jour où l'autre ils vous rapporteront de nouveau.

Scorpion

Mars s'oppose à votre signe, ce qui signifie que vous avez un choix à faire ou qu'il faut gérer un rapport de forces. Mais ça vous connaît ! 1er décan pour l'instant. Vous saurez vous faire tout sucre, tout miel pour calmer le jeu et obtenir ce que vous désirez. Toutefois, né au début du signe (entre le 24 et le 27, 28), Mars est encore conjointe à Uranus et il se peut qu'il y ait de fortes tensions dans l'air : en atténué pour vous, mais en plus fort sur le plan général.

Sagittaire

Une ou des petites contrariétés dans votre travail n'entameront pas votre bonne humeur et votre optimisme. Vous les traiterez le plus souvent par le mépris. Mais vous savez bien que le diable se cache dans les détails : ne les ignorez pas, vous pourriez le regretter et vous en vouloir. Par ailleurs, il est également envisageable qu'un conflit naisse entre vous et l'un de vos collègues, en tout cas pour ceux du 1er décan qui reçoivent les influx de Mars jusqu'au 1e mars.

Capricorne

C'est le moment de tout faire pour imposer vos idées, vos concepts, votre méthode, bref pour montrer que vous pouvez être le ou la meilleure. Parce que lorsque vous sentez que vous en avez les moyens, vous êtes capable de beaucoup vous investir et d'obtenir des résultats dont vous pouvez être fier (1er décan jusqu'au 1er mars). Le hic, c'est que certains Capricorne (pas tous heureusement) ne sont jamais contents d'eux ; c'est leur moteur, ce qui les pousse en avant.

Verseau

Mars en Taureau va vous faire bosser dur, il faudra vous mobiliser 1er décan jusqu'au 1er mars. A moins que vous n'ayez un petit différend en famille. Mais de toute façon rien de durable car Mars ne s'attarde pas en Taureau. Il se peut aussi qu'une action ou une décision prise dans le passé revienne au premier plan et que cela vous contrarie, parce que vous allez de nouveau être obligé d'agir ou de décider. Pour certains, des travaux dans la maison, un déménagement...

Poissons

Mars est en phase avec vous, elle gère vos affaires commerciales, vos rapports avec la clientèle et l'entourage. Vous serez plus offensif que d'habitude, vous irez chercher les bons plans, les bonnes affaires, vous n'attendrez pas qu'elles vous tombent toutes cuites ; c'est en tout cas ce que vous propose Mars en Taureau. Par ailleurs, il pourrait y avoir une légère discorde avec un proche, mais vous ferez tout votre possible pour que cela ne se transforme pas en conflit.