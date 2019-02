L'horoscope du 11 février 2019

publié le 11/02/2019 à 05:38

Bélier

Un début de semaine remuant si vous êtes né après le 15 avril. L'association Mars/Uranus pourrait vous inciter prendre une décision trop rapide sous le coup de la colère, ou parce que vous avez envie de tout envoyer promener. Cela ne va pas durer, heureusement, et peut-être que vous serez simplement sur les nerfs pendant deux ou trois jours. Puis Mars entrera chez le calme et flegmatique Taureau (vendredi) et perdra une grande partie de son agressivité.

Taureau

Mars va débarquer chez vous en fin de semaine, mais les natifs d'avril doivent déjà se sentir assez remontés et en passe d'agir de manière un peu brusque. Par rapport à vos comportements habituels, bien sûr ! Chez vous, Mars sera un peu désarmée puisque sous le haut commandement de Vénus, votre planète maîtresse. En outre, vous bénéficiez de bons influx de Mercure jusqu'à samedi et une aide, un soutien vous aideront à ne pas agir de manière trop impulsive.

Gémeaux

Né après le 11 juin, vous entrez dans une période où les rencontres peuvent se multiplier, de même que les propositions. Mais ne vous emballez surtout pas. Les contrats et autres associations peuvent se faire, pourvu que ce qu'on vous propose ou ce que vous proposez soit équitable et que vous n'ayez pas plus que les autres et inversement ! Né en mai, un rapide aspect de Mercure risque de vous voir mécontent après un supérieur ou un parent qui vous traite avec indifférence ou manque de respect (1 journée).

Cancer

Avec l'aide de Mercure et de Mars après jeudi, vous serez les plus convaincants, ce qui annonce une fin de semaine favorable à vos affaires commerciales. Vous pourrez conclure un " deal " que vous allez négocier entre lundi et jeudi, si vous êtes du 1er décan, né en juin. En revanche, ce sera plus mouvementé jusqu'à jeudi, encore une fois pour la fin du signe (né après le 18 juillet), mais cela restera certainement très intérieur, les événements étant derrière vous semble-t-il.

Lion

Une semaine qui vous réserve une surprise, quelque chose de spécial, mais seulement si vous êtes né après le 20 août. Et ce sera agréable, bien sûr. Probablement un changement que vous avez déjà vécu en 2018 et que se répète ou va se répéter, pour votre plus grand soulagement cette fois. Car vous n'aviez pas les bons influx de Jupiter l'année dernière, alors qu'à partir de cette semaine, Jupiter (chance, plaisirs) ne s'intéressera qu'au 3ème décan du Lion.

Vierge

Le travail et son organisation sont encore votre principal objectif, mais vous en terminerez cette semaine avec les ajustements que vous deviez mettre en place. Cela a correspondu, en gros, à la période Verseau (chaque décan à son tour depuis le 20 janvier) et vous passerez à autre chose avec l'arrivée du Soleil en Poissons la semaine prochaine. D'ailleurs le 1er décan en a un avant-goût avec Mercure et une discussion ou une négociation pourraient être à l'ordre du jour pour le début du signe.

Balance

Suivant que vous serez d'un décan ou d'un autre, votre ciel sera plus ou moins favorable. Le 3e décan, par exemple, entre dans une excellente période où tout ira dans le bon sens, surtout si vous êtes de ceux qui veulent étendre leur périmètre d'action, leurs relations professionnelles ou autres. Vous aurez un important facteur chance et comme souvent, c'est par les autres que vous obtiendrez ce que vous voulez. On reconnaîtra vos talents, votre savoir-faire, votre expérience.

Scorpion

C'est encore un peu tendu pour ceux de la fin du signe, mais c'est la dernière semaine ! Le 1er décan, lui, pourrait se trouver face à un choix difficile à faire. En effet, Mars entame une opposition avec vous ce jeudi (vous la sentirez avant) et chaque membre du 1er décan y aura droit pendant quelques jours jusqu'au 1er mars. Après ce sera au tour du 2ème décan. Mais pour l'instant, le 1er décan doit éviter le rapport de force et se montrer conciliant.

Sagittaire

Vous ne serez pas tous logés à la même enseigne, ceux du 3e décan étant très favorisés et valorisés par les astres, alors que le 1er décan cogite un peu trop. Vous avez un souci en tête ? Il semble que vous y accordez trop d'importance alors qu'il va se régler tout seul en deux temps, trois mouvements. Au besoin, faites taire votre orgueil et demandez conseil à quelqu'un de votre entourage. 2e décan, Vénus pourrait vous valoir une rentrée, une acquisition (jusqu'au 21).

Capricorne

2e décan, vous êtes le mieux servi par la présence de Vénus chez vous et sa future conjonction avec Saturne. Vous pourrez compter sur ceux que vous aimez, ou sur votre partenaire/conjoint, si jamais il se passe quelque chose qui vous contrarie ou vous attriste. D'une manière générale, ceux qui vous entourent se montreront bienveillants et n'auront qu'une envie, vous aider. Mais, souvent, vous êtes de ceux qui rejettent systématiquement toute proposition d'aide !

Verseau

Bon anniversaire, 3e décan, les influx de Jupiter sont au top. Les chances de développer un projet et de pouvoir en espérer un résultat seront décuplées. Bien sûr, cela dépend de la position de Jupiter dans votre thème natal, mais ça je ne peux pas le savoir. En tout cas, si la planète est positive, vous serez aidé, soutenu, et cela vous emmènera parfois plus loin que vous le pensez. Si Jupiter était négative, vous aurez tendance à trop mettre la charrue avant les bœufs.

Poissons

Une semaine parfois spéciale pour le 3e décan, qui pourrait obtenir une promotion, mais qui doit éviter toute forme de rivalité avec ses interlocuteurs. Si vous prenez une posture, si vous voulez montrer une supériorité, cela ne marchera pas, ou alors très difficilement. Certains pourraient avoir affaire à la loi, à un problème administratif, ou même à un organisme (contentieux) chargé de récupérer de l'argent que vous devez. Ne restez pas sans rien faire !