L'horoscope du 8 février 2019

publié le 08/02/2019 à 05:58

Bélier

Lune et Vénus étant en désaccord, vous aussi ne vous entendrez pas avec votre conjoint ou quelqu'un de proche. Il ne faudra pas en faire tout un foin, SVP. C'est un incident de parcours comme il y en a tout le temps, aucune journée ne peut être parfaite, il y a toujours un accroc quelque part, d'autant plus que vous n'êtes pas, a priori, quelqu'un de calme, de contemplatif. Il faut que vous soyez dans l'action et de ce fait, vos actions peuvent contrarier les autres.

Taureau

Vous aurez tendance à ressasser, à ruminer, mais c'est dans votre nature, vous préférez garder pour vous que parler, car cela pourrait aboutir à un conflit. Mais vous ne pourrez peut-être pas y échapper si vous êtes du tout début du signe ! Toutefois, il s'agit peut-être d'un conflit intime : vous avez pu constater un changement en vous, qui vous dérange, mais vous ne voulez pas en parler et surtout vous ne voulez pas que vos proches s'en aperçoivent...

Gémeaux

Une bonne fin de semaine, vous avez probablement un agréable projet dans les tuyaux, qu'il soit question de vacances ou d'un événement un peu spécial. Cela concerne, aujourd'hui, ceux du 1er décan qui reçoivent également Vénus. Alors du côté de l'amour et des plaisirs, cela pourrait être un peu plus compliqué car ce que vous attendez de l'autre semble exagéré ou impossible à obtenir ; en outre, il se pourrait que votre confiance en lui/elle soit un peu écornée.

Cancer

Né en juin, vous serez sensible à la mésentente entre Lune et Vénus, mais attention car votre imaginaire vous incitera à voir la situation pire qu'elle n'est. En réalité, il n'y a rien qui va mal pour le 1er décan, c'est juste une péripétie passagère, un désaccord entre vous et vous, ou avec votre conjoint. Mais cela ne durera même pas toute la journée ! C'est seulement si vous exagérez vos émotions que cela peut avoir des conséquences, et encore.

Lion

Il ne faudra pas vous pousser pour vous exprimer et couper la parole aux autres, tant vous aurez envie de faire entendre votre voix et vos opinions surtout. Et il en ira ainsi tout le week-end, vous ferez la loi et les autres devront s'y plier. Par ailleurs, il n'est pas exclu qu'il soit question d'un voyage, et pour deux raisons : d'abord la Lune va occuper votre secteur des voyages (le Bélier) et ensuite c'est le début des vacances d'hiver pour la zone B. Partiriez-vous quelque part ?

Vierge

On pourrait penser qu'en ce moment vous avez plus de plaisir dans votre travail que dans votre vie amoureuse. Mais c'est souvent l'histoire de votre vie ! Vous avez tellement investi votre boulot que le reste a moins d'importance et si vous êtes en couple ou en famille, il est possible qu'on vous le reproche. Or les reproches ne vous feront pas changer, vous n'avez aucune raison valable de changer puisque le travail vous apporte ce que les autres ne vous apportent pas !

Balance

Que vous soyez en bisbille avec vous-même ou avec votre partenaire, ça reviendra au même : vous serez stressé, et c'est le stress qui vous fait du mal, pas la dispute en elle-même parce qu'elle permet de vider son sac. Si vous ne pouvez pas vous exprimer, ne répondez pas, sortez de la maison ou du bureau et allez faire un tour. Cela ne concerne, aujourd'hui, que le 1er décan mais à terme, au cours du week-end, les trois décans auront leur dose de stress ou de manque, pour certains.

Scorpion

Il va falloir sortir de votre zone de confort et montrer que vous êtes investi à fond dans votre boulot. C'est ce que vous " sentirez " et vous ne vous tromperez pas. C'est valable jusqu'à dimanche, le 1er décan aujourd'hui, le 2ème demain et le 3ème dimanche. Mais le boulot il peut aussi se faire à la maison, ou dans la maison ! Il n'est pas exclu, pour certains, que vous entamiez des travaux de rénovation ; rien de gigantesque, mais votre confort en sera amélioré.

Sagittaire

La plupart des planètes sont à vos pieds ! Profitez bien de ce week-end, vous allez pouvoir vous éclater, surtout si vous êtes de ceux qui partent en vacances. Mais même si vous ne partez pas, il y aura moult occasions de vous amuser, d'avoir du plaisir, des loisirs agréables et divertissants : cela vous changera bien les idées. Le 3e décan, en vedette dimanche, semble être un peu plus favorisé que les autres, bien que vous ayez tous la pêche jusqu'à dimanche soir.

Capricorne

Vous serez le seul signe à ne pas être content de votre week-end, et le 3e décan en particulier devra en découdre avec un proche, ou parfois avec lui-même. Vous avez en effet une décision à prendre, surtout né en fin de signe après le 15 janvier : Mars et Uranus vous mettent en colère et vous donnent envie de tout envoyer promener. Un ras-le-bol que vous avez déjà ressenti cette année et qui peut de nouveau se manifester mais plus pour longtemps.

Verseau

Mars est en position de force jusqu'à dimanche, or elle est en phase avec votre 3e décan. Né après le 14 février, l'art de la rhétorique n'aura pas de secret pour vous. Vous aurez des arguments choc, une façon d'asséner des vérités, des informations, qui seront comme des armes pour vaincre vos interlocuteurs. Mais pourquoi donc vouloir à tout prix avoir le dessus sur eux ? C'est parce que Mars est une planète guerrière, sa volonté est que vous gagniez sur les autres !

Poissons

Prévoyez un petit désagrément si vous êtes de février. Rien d'ennuyeux, juste un mal de tête qui ne vous quitte pas par exemple, ou une pensée désagréable. Cela ne durera que quelques heures dans l'après-midi et cela peut aussi concerner vos affaires d'argent puisque la Lune occupera alors le Bélier : peut-être aurez-vous envie de vous offrir quelque chose et que la raison voudra que vous ne dépensiez pas, que vous canalisiez vos envies, vos désirs.