L'horoscope du 10 février 2019

Bélier

La communication ne sera pas facile pour vous, vous aurez affaire à des personnes un peu roublardes, auxquelles vous ne pourrez pas faire confiance. Et vous aurez raison car ce que vous " sentirez ", ce que vous capterez ne sera pas faux : faites confiance à vos petites antennes et surtout à votre intuition. Par ailleurs, la rencontre Mars/Uranus qui affecte la fin du 3e décan peut vous inciter à agir sans vous mettre aucun frein et en allant beaucoup trop vite !

Taureau

Vous aurez une sorte de pressentiment concernant l'un de vos amis : il/elle vous cache que quelque chose ne va pas alors que vous avez capté certains signaux. Des signaux qui vous inquiètent. Mais peut-être a-t-il juste quelque chose à vous demander et il (elle) n'ose pas ? Quoi que vous sentiez, dites-le car il vaut mieux l'aider à parler que ne rien dire parce que vous avez peur de vous tromper ou de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Il ne pourra pas vous en vouloir.

Gémeaux

1er décan, vous recevez les influx de Mercure jusqu'au 16, un rendez-vous important pourrait être à prévoir, avec votre boss ou un futur employeur. En tout cas, vous aurez chacun l'occasion de rencontrer quelqu'un d'important avec qui vous pourrez échanger. Mais Mercure ne formant pas de dissonance, vous aurez tendance à un peu trop parler ou à parler trop vite. S'il vous plaît : laissez l'autre s'exprimer avant vous, et vous " sentirez " la direction du vent.

Cancer

Mercure étant rapide, mais très positive, il se pourrait que vous receviez d'importants papiers ou documents dont vous avez besoin, 1er décan. Ces bonnes dispositions dureront jusqu'au 16 pour votre décan et ce sera ensuite au tour du 2e décan, jusqu'au 22, puis du 3e du 22 février au 19 mars (on en reparlera pour vous) A chaque fois, les 2 premiers décans n'apprécieront les influx de Mercure qu'une journée, mais ce sera une journée très positive ! Un projet de voyage pourra aussi être évoqué.

Lion

Il sera difficile de savoir ce que vous pensez, mais vous en aurez décidé ainsi ; vous vous dissimulerez volontairement sous un masque énigmatique ou derrière une forte intransigeance, sans expliquer le pourquoi du comment. Il faudra vous écouter et croire en vos paroles, sinon vous serez encore plus indéchiffrable. Mais ceci est à modérer, cela peut n'être qu'un moment très passager où vous vous trouverez face à quelqu'un que vous n'aimez pas trop (1er décan jusqu'au 16).

Vierge

Mercure s'oppose à vous 1er décan pour l'instant, et cela pourrait se révéler positif pour vous mettre d'accord avec quelqu'un : soyez dans le compromis si possible. Lors d'une conversation, qui peut être importante pour vous, 'essayez pas de peser sur votre interlocuteur pour qu'il change d'avis ; écoutez-le attentivement et développez vos propres arguments en tenant compte de ce qu'il a dit et en marchant sur des œufs. C'est valable jusqu'au 16 pour le 1er décan.

Balance

D'ici le 16, dans le domaine du travail, le 1er décan se dira qu'il a de la chance ; il y aura une journée où tout se passera sans anicroche, comme dans un rêve. Quoi que vous fassiez, cela marchera comme sur des roulettes, vous saurez exactement quoi faire, quoi dire, et à quel moment ! Dans le domaine de la forme/santé, il est possible que vous ayez rendez-vous avec le médecin pour un examen de routine : vous serez inquiet mais rien ne sera inquiétant !

Scorpion

Mercure est très bien disposée, mais elle est bien trop rapide. Il n'empêche que vous aurez une idée lumineuse, elle passera et il faudra la saisir au vol ! Si vous êtes un artiste, cela concernera votre inspiration et votre manière de l'utiliser, et si vous faites autre chose votre idée sera valorisante pour votre activité, ou très appréciée par vos collaborateurs ; vous en aurez des compliments. D'ailleurs, jusqu'au 16, vous pourriez bien entendre plusieurs compliments, 1er décan.

Sagittaire

Lors d'un entretien qui aura lieu avant le 16 pour ceux du 1er décan, vous serez un peu perdu car votre interlocuteur ne respectera pas les codes habituels. Il ou elle vous prendra à revers ou vous posera des questions déstabilisantes, alors que d'habitude vous êtes très sûr de vous. Mais il n'est pas sûr que cela se passe dans le travail, où vous gérez en général très bien tout ce qui est échanges. Mais c'est autre chose quand il s'agit, comme ici, de la sphère privée où les émotions peuvent déranger.

Capricorne

Vous apprécierez Mercure en Poissons car vous aurez une formidable intuition, mais uniquement pour ceux qui vous entourent, hélas. Pas pour vous-même ! Vos collaborateurs, clients, voisins, tout le monde profitera de vos conseils très avisés, mais il n'est pas impossible qu'un de vos proches, doté lui aussi d'une forte intuition, vous donne un bon conseil, à suivre sans vous poser de question. Vous " sentirez " qu'il ou elle a raison, n'essayez pas d'expliquer pourquoi.

Verseau

Avec Mercure en Poissons, vous serez très débrouille. Le système D n'aura pas de secret pour vous et pour vos proches, vous aurez des solutions pour tout ! Vous serez généreux en bons conseils et en actes désintéressés. Certains natifs du 3e décan vont cependant être légèrement stressés par la rencontre de ce dimanche entre Mars et Uranus qui vous demande de ne compter que sur vous-même et prône donc un très fort individualisme. Le courage étant aussi au rendez-vous.

Poissons

Votre intuition et une écoute attentive sont vos meilleurs atouts, natif de février, vous décrypterez facilement les micro expressions et le langage corporel. Cela vous sera très utile dans toute discussion et négociation où vous devrez avoir une écoute flottante, de manière à ce que vous puissiez comprendre ce qui se cache derrière les attitudes ou les expressions et qui pourraient dire le contraire de ce que votre interlocuteur vous dit !