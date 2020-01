L'horoscope de l'année 2020 signe par signe, décan par décan

publié le 01/01/2020 à 06:30

Christine Haas, astrologue reconnue qui officie tous les matins sur RTL, vous donne signe par signe les tendances qui vous attendent pour l'année 2020. Amour, santé, argent, elle vous fait ses prévisions, et vous pourrez ainsi savoir comment vont évoluer ces principaux thèmes au fil de l'année.

Sur notre site RTL Astro, vous pourrez découvrir ce qui vous attend de manière complète et détaillée (et payante) : vos planètes de l'année, les difficultés à prévoir mais aussi les événements dans votre vie de cœur. Ici, nous avons choisi de nous concentrer sur les aspects positifs.

Bélier

1er décan : D’habitude, la planète de chance vous procure des satisfactions et le sentiment d’être là où vous devez être, à votre place. Or, dernièrement, elle a formé un aspect qui était à double tranchant. Vous avez atteint l’un de vos objectifs fin 2019 et, soit vous êtes satisfait, soit vous vous demandez à présent quelle sera l’étape suivante... Le Bélier a besoin

de relever des défis, de se confronter à la vie, quel que soit son âge. Dès le mois de janvier, Jupiter vous lâchera et les choses commenceront à être plus faciles – vous le sentirez surtout après le 15 janvier. Puis viendra la période Verseau (le 20) où vous pourrez mettre en place le projet dont il a été question plus haut avec Saturne. En effet, la planète entrera en Verseau au mois de mars et, à la période de votre anniversaire, vous aurez certainement un choix à faire concernant ce fameux projet (fin mars surtout).

2e décan : En Capricorne, l’astre de la chance pourrait représenter les sommets que vous aviez envie d’atteindre par le passé et qui n’ont pas été à votre portée. À présent, il se peut que vous ayez une chance d’atteindre un objectif et votre expérience parlant pour vous, on pourrait vous confier davantage de responsabilités, ce qui occasionnera plus d’heures de travail au détriment de votre vie de famille. Mais vous vous direz que l’important est de saisir les opportunités et de veiller à ne pas faire d’erreurs dans la gestion de ce qu’on vous a confié. C’est peut-être la raison de la présence de Mars dans votre décan : vous vous défoncerez ! L’expérience saturnienne de ces deux dernières années pourrait vous être très utile pour grimper lentement mais sûrement les marches de la renommée, sans avoir à les redescendre.Toutes proportions gardées, vous pourriez être reconnu dans ce que vous faites comme quelqu’un d’indispensable, alors que vous vous sentiez inutile précédemment. Si vous avez connu une période de chômage, vous pourrez retrouver

un travail et même peut-être un CDI.

3e décan : La planète de « chance » transite en Capricorne, comme Saturne et Pluton, un signe qui gère votre carrière. Si vous avez de la chance cette année, ce sera surtout dans ce domaine et souvent au détriment de votre vie de famille parce que vous serez très investi dans ce que vous ferez. On pourrait, dans certains cas, vous confier d’importantes responsabilités, ou vous les retirer : avec Jupiter et Pluton, ce sera tout ou rien. Par ailleurs, comme nous l’avons vu, Mars transitera longuement votre décan et pourrait vous donner courage, force et détermination – malgré sa dissonance avec Saturne aux dates citées plus haut. De plus, en février (jusqu’au 16), vous aurez le goût du combat et l’envie de vous dépasser en doublant vos concurrents ou en tentant une aventure commerciale risquée, mais qui peut beaucoup vous rapporter. La période du 28 avril au 13 mai vous verra très créatif, plein d’idées, mais votre chance viendra essentiellement des autres et de ce qu’ils feront pour vous !

Taureau

1er décan : Jupiter est donc encore en bon aspect avec vous en début d’année et vous pousse à aller dans le sens du changement. Mais vous avez en vous une forte obstination à ne pas faire ce qu’on vous demande et généralement vous vous opposez à tout changement, même infime. Avec Jupiter, ces dernières semaines ont pu vous voir changer votre fusil d’épaule et réfléchir intelligemment à la meilleure manière d’utiliser ces figures imposées à votre avantage. Auquel cas, vous pourriez connaître une formidable progression et faire un important bond en avant dans votre évolution, personnelle ou professionnelle.



2e décan : La planète de chance et de développement personnel sera en harmonie avec vous en janvier et février, puis de nouveau en août, septembre et une partie d’octobre. Ce n’est qu’un « bon » aspect, pas une conjonction, donc cela peut faciliter plein de choses et même parfois vous valoir les honneurs dans votre profession. Mais il ne faut pas non plus en attendre monts et merveilles, cela dépend de la valeur de Jupiter dans votre thème de naissance. En tout cas, Jupiter vous protégera des gros ennuis, sauf peut-être né autour du 1er mai. Si vous cherchez à acquérir un savoir ou à faire une formation, elle sera d’une aide précieuse ; vous vous enrichirez à tous les niveaux.



3e décan : Jupiter est un amplificateur, autant de vos bonheurs que de vos malheurs. Ses rencontres en Capricorne vont amplifier l’action des planètes concernées, qu’il s’agisse de Saturne (responsabilités) ou de Pluton (pouvoirs). On peut penser que vous vous sentirez nettement au-dessus des autres, et ce sera peut-être la réalité. Mais heureusement que vous êtes un signe de Terre, car vous saurez justement garder les pieds bien ancrés dans le sol. La conjoncture peut en effet vous donner des idées de grandeur, ou vous faire croire que vous dominez tout le monde. S’il vous arrive de penser cela, pincez-vous !

Gémeaux

1er décan : La planète de chance occupera le rigoureux Capricorne cette année, où elle rencontrera d’autres planètes fortes : Saturne et Pluton. Une conjoncture très rare et qui n’est peut-être pas d’excellent augure sur un plan général, et en particulier sur celui de l’Europe. Mais en ce qui vous concerne, Jupiter a occupé en décembre et occupera encore en janvier ce signe, qui vous obligera, encore une fois, à canaliser vos dépenses et même peut-être à faire des économies en prévision de possibles situations de manque. Le top, après une année qui s’annonce difficile sur le plan matériel, ce sera l’entrée de Jupiter en Verseau (en même temps que Saturne en fin d’année), les deux planètes vous envoyant des influx à la fois constructifs et épanouissants.



2e décan : Ce n’est pas Jupiter qui sera à l’origine de vos chances cette année, elle se trouve en Capricorne, chez Saturne, et sera plutôt source de lenteurs. Même si vous êtes de ceux qui reçoivent une donation ou un héritage, une somme qui vous arrangera bien, il faudra être patient. Les facilités viendront plutôt de Vénus lors de son occupation de votre décan. Mais pas sûr que cela soit très bon pour vous car vous pourriez craquer pour une personne qui vous mènera par le bout du nez et qui aura un peu trop d’influence dans votre vie. Au début, cela vous plaira beaucoup mais veillez à ce que cette relation ne vous coûte pas trop cher, dans tous les sens du terme.



3e décan : La planète des chances et du développement, celle qui amplifie les bonnes choses comme les moins bonnes, passe l’année en Capricorne, non loin de Saturne et de Pluton – ce qui ne la rendra pas aussi chanceuse que d’habitude puisqu’elle devra rendre des comptes à Saturne. Le sérieux et la rigueur sont de mise sous cette conjoncture et nous avons vu que cela devait normalement concerner votre rapport à l’argent. Mais il peut aussi y avoir une question délicate concernant un héritage à régler, et c’est là où Vénus peut vous porter chance en vous faisant cadeau d’une jolie somme.

Cancer

1er décan : Nous avons vu plus haut que Jupiter comme Uranus seraient les planètes phares de votre année. Bien sûr, il faudra compter avec d’autres planètes, comme Mars par exemple, mais dans l’ensemble ces deux planètes lentes, dont l’une (Jupiter) fait partie de vos planètes maîtresses, seront positives à votre endroit. Jupiter face à vous peut faciliter votre intégration dans une équipe, un groupe,une entreprise, alors qu’Uranus peut, elle, vous inciter à devenir autoentrepreneur, artisan, bref à être indépendant. À chacun de choisir ce qui lui convient le mieux, de toute façon vous irez dans le sens de votre vie. Et nous verrons plus loin si les allers et retours de Vénus en Gémeaux peuvent avoir un côté positif... ou non.



2e décan : La planète attribuée à la chance, mais aussi aux tracasseries légales ou administratives, passera l’année face à vous, dans le signe du Capricorne. Vous ressentirez ses influx dès janvier (si ce n’est avant) et jusqu’au 1er mars. Puis de nouveau en août, septembre et jusqu’au 23 octobre. Elle peut représenter diverses situations, des plus agréables aux plus désagréables, comme une séparation, un divorce, un problème avec un concurrent un peu malhonnête sur les bords. C’est peut-être pour cela que Mars vous incitera à vous battre et dans ce cas, elle vous sera très utile ! Mais Jupiter possède aussi une face positive et si elle est activée, il se peut que vous fassiez une rencontre sérieuse et, dans certains cas, que vous vous retrouviez devant M. le maire ou que vous fassiez résidence commune avec votre chéri/e.



3e décan : Jupiter la planète de chance sera elle aussi, comme Saturne et Pluton, en Capricorne et abordera votre décan fin février, où elle restera jusqu’à début août. C’est quelque chose d’exceptionnel que cette réunion des trois planètes dans ce signe, face à vous, cela ne se reverra pas avant des siècles. Jupiter peut autant jouer un rôle d’arbitre, en rajouter dans la moralisation, qu’amplifier les influx de Saturne et Pluton, qu’ils soient constructifs ou destructeurs. Sur un plan général, bien sûr. Maintenant, en ce qui vous concerne personnellement, Jupiter ne vous apportera pas beaucoup de facilités cette année, elle sera un peu coincée, mais si vous êtes du tout début du décan (12 au 15 juillet à peu près), son harmonie avec Neptune changera totalement la donne et peut être un important facteur de chance et d’expansion de vos affaires.

Lion

1er décan : En général, Mars est une planète qui donne à la fois énergie, courage et détermination. Il semble que vous en aurez bien besoin, car la conjoncture ne sera pas facile pour vous, comme nous le verrons plus loin. Mais, grâce à Mars, vous aurez probablement de quoi lutter contre les vents mauvais et garder votre cap. Vous aurez une vision des choses assez élargie et refuserez de vous arrêter aux détails, qui pourraient cependant se révéler encombrants. Une autre boucle vous sera favorable : c’est celle de Vénus qui s’installera dans le secteur de vos amitiés et de vos soutiens. Si vous avez besoin d’aide, vous n’en manquerez pas.



2e décan : La planète est généralement très positive pour le Lion et dope vos chances. Cependant, cette année elle sera en difficulté en Capricorne, le signe de Saturne, et ne se montrera pas très généreuse. Vos chances seront cependant au maximum si vous acceptez de rester sur des rails, de vous investir avec rigueur et persévérance dans vos tâches, même si elles ne sont pas très plaisantes. C’est la condition sine qua non pour atteindre vos objectifs, quels qu’ils soient. Certains pourront se mettre au régime et perdre quelques kilos sous cette conjoncture ; ils auront plus de facilités à se restreindre.



3e décan : D’habitude, c’est Jupiter qui représente vos réussites, les petits et les gros succès que vous obtenez et qui flattent votre ego (à juste titre le plus souvent). Cette année, Jupiter étant en Capricorne, chez Saturne, elle ne sera pas aussi généreuse que l’année dernière. La terre du Capricorne peut l’empêcher de décoller et vous obliger à rester dans certaines limites du côté de vos ambitions. Cependant, même si ce n’est pas à proprement parler une facilité, cette conjoncture semble rendre votre travail absolument nécessaire : on aura besoin de vous, peut-être pour former des plus jeunes ou pour transmettre votre savoir d’une autre manière. Mais il semble que vous ne serez jamais très content de vous, hélas !

Vierge

1er décan : Ces deux planètes ont formé un très bon aspect avec vous, qui dessine un triangle dans le ciel, symbole de réussite. Le dernier trimestre 2019 a peut-être été un vrai feu d’artifice et il faut espérer que vous avez sauté sur les occasions. Votre réputation a pu en profiter et on vous considère à présent avec beaucoup de respect, voire d’admiration pour tout ce que vous avez entrepris. Vous avez pu surprendre votre entourage, professionnel ou personnel, en sortant carrément des sentiers battus, ce que vous ne faites que rarement, car vous n’êtes pas du genre aventureux. Mais, grâce à Uranus, vous l’êtes devenu et cela vous réussit.



2e décan : Nous avons vu que Jupiter serait votre meilleure alliée cette année, même si elle n’est pas très puissante en Capricorne. Elle occupera ce signe de Terre jusqu’en décembre, un signe qui est doté d’un certain pessimisme, et elle n’a pas les moyens de le rendre beaucoup plus optimiste. Cependant, ce qui est intéressant, c’est le secteur que Jupiter occupe, le 5e. C’est un des secteurs les plus positifs de votre zodiaque et qui représente, comme le dit la Tradition : création, récréation, procréation. Quel que soit le domaine où Jupiter s’exprimera, vous serez en expansion (certes contrôlée) et cette progression aura des racines solides. Vous aurez peut-être beaucoup travaillé, vous serez investi à fond, mais vous en cueillerez les fruits.



3e décan : Jupiter, la planète de chance, sera elle aussi, comme Saturne et Pluton, en Capricorne. Elle abordera votre décan fin février et elle y restera jusqu’au début août. C’est assez exceptionnel de voir ces trois planètes réunies dans un même signe, mais comme le Capricorne est géré par Saturne, c’est elle qui dominera le trio. C’est-à-dire que Pluton et Jupiter seront sous sa gouverne et que les excès jupitériens n’auront pas cours, alors que les transformations et mutations plutoniennes devront passer par toute une série de phases espacées, mais qui obligeront la planète à se plier à la loi saturnienne, qui est la loi des hommes et non la loi de l’inconscient (Pluton). En ce qui vous concerne, il ne faudra pas lutter, au contraire, il faudra vous laisser porter par la vie et par les événements. En abolissant un peu votre contrôle, vous pourrez laisser la vie vous guider.

Balance

1er décan : Les périodes où Mars sera en bon aspect avec vous seront celles où vous aurez le plus de motivation dans votre travail ou dans vos activités personnelles, peut-être pour vous occuper des autres. Mais, même quand Mars est en bon aspect, c’est comme avec Saturne, il peut y avoir des petites contrariétés parce que ce n’est pas une « bonne planète » – comme Vénus, par exemple. Mars sera votre alliée en janvier : vous serez multitâche, rapide à la détente, mais aussi rapide à dire ce que vous pensez, ce qui peut générer

un accrochage avec l’un de vos proches. La première quinzaine d’avril vous verra très créatif, proactif et fier de vos résultats, mais aussi mécontent de l’un de vos enfants ou d’une création.



2e décan : Votre planète sera donc située en Gémeaux aux périodes citées, un signe qui a la réputation d’être éminemment relationnel. Il gère vos relations professionnelles, surtout avec des personnes qui peuvent avoir de l’importance dans votre carrière. Vénus va faciliter ces relations et vous serez certainement en position de rencontrer des personnes susceptibles de vous « pousser », ou de vous défendre. Vous en aurez en effet besoin si Mars attaque, à travers une forte concurrence ou rivalité par exemple. Une personne saura vous défendre et si ce n’est pas une de vos relations, ce sera un avocat.



3e décan : La planète dite de chance et de développement occupe le même signe que Saturne et Pluton le Capricorne, depuis décembre 2019. Elle n’est pas encore en relation avec vous, mais ça ne va pas tarder : elle atteindra le 3e décan du Capricorne le 29 février et y restera (en marche directe) jusqu’au 15 mai. Par la suite, elle sera rétrograde et reviendra en fin d’année avant d’entrer dans le signe ami du Verseau (en même temps que Saturne qui vous lâchera enfin les basques). Pour ce qui est de Jupiter, elle peut vous faciliter les choses, pour déménager par exemple : vous trouverez un logement de plus grand. Même aspect d’aide si, et vous êtes nombreux à devoir le faire, il faut tourner une page, voire renoncer à un avantage acquis ou à une présence.

Scorpion

1er décan : C’est une année « avec » puisque Jupiter occupera votre ami Capricorne, de la fin 2019 jusqu’au 15 janvier 2020. Jupiter, planète d’intégration sociale et de réussite, traverse donc un secteur « intellectuel » de votre thème et il y a des chances pour que vous ayez d’excellents résultats dans votre domaine. Mais au-delà de janvier, il faudra que vous y mettiez du vôtre car Jupiter se désintéressera de vous, les facilités et les petits succès datant plutôt de fin 2019. Toutefois, Mercure et Jupiter étant en harmonie les premiers jours de janvier, il se peut que vous receviez une très intéressante proposition à laquelle vous prendrez, avec raison, le temps de réfléchir.



2e décan : La planète des opportunités, celle qui contribue à votre intégration dans la société, est bien placée cette année puisqu’elle circule chez votre ami Capricorne. Elle sera en relation avec votre décan dès la mi-janvier et jusqu’au 3 mars, puis de nouveau en août, septembre et une partie d’octobre. C’est une vraie occasion d’augmenter vos connaissances dans votre domaine, voire de faire parler de vous, de vos entreprises, ou d’agrandir le cercle de vos proches par le biais d’un mariage dans la famille. Les moments où vous bénéficierez de Jupiter seront à chaque fois d’une dizaine de jours au cours desquels vous pourrez alors constater très concrètement les progrès qui sont en train de se faire. Le reste du temps, les choses avanceront d’elles-mêmes, sans que vous ayez à intervenir.



3e décan : Jupiter sera en phase avec votre décan fin février, début mars, et elle le restera jusqu’à début août. En chemin, elle croisera Pluton et certains d’entre vous pourraient beaucoup s’enrichir sous cette configuration. Ce n’est pas quelque chose qui vous arrivera du jour au lendemain, ce sera le fruit d’un long travail préalable. Mais il n’y aura pas que cela, dans la mesure où Pluton est une planète d’influence et qu’elle sera en quelque sorte dopée par Jupiter : vous aurez le pouvoir, une emprise sur ceux qui vous entourent, que ce soit parce que votre personnalité s’est renforcée (grâce au bon aspect de Saturne) ou parce que vous avez acquis un savoir qui vous met en position de toute-puissance (ou presque) vis-à-vis de ceux qui vous entourent.

Sagittaire

1er décan : Il en va ainsi tous les ans, le secteur occupé par Jupiter est celui qui a le plus d’importance à vos yeux et qui est, normalement, le plus chanceux. En 2020, Jupiter sera en Capricorne, comme on l’a vu, et il s’agit de votre secteur des gains et des acquisitions. Même si elle est dans le restrictif signe du Capricorne, vous parviendrez (non sans difficultés) à gagner plus et même peut-être à devenir propriétaire d’un bien. C’est peut-être ce qui sera à l’origine du « moins » dont il a été question plus haut. En effet, si vous investissez dans un bien immobilier, vous aurez un crédit à payer et il faudra faire attention à ne pas rater un paiement sous peine d’avoir des ennuis.



2e décan : Bon, on ne peut pas affirmer que Jupiter en Capricorne sera un formidable facteur de chance ! Ses forces sont diminuées par rapport aux autres années, et surtout à l’année dernière où elle était chez vous – mais en dissonance perturbante avec Neptune. Ce qui n’est pas le cas en 2020, au contraire : Jupiter et Neptune seront en bons termes et cela pourrait vous faciliter les choses si jamais vous envisagez un investissement. Simplement, si Jupiter vous incite à rester raisonnable, Neptune peut vous pousser à voir trop grand et il faudra alors choisir. Qui de Jupiter (saturnisée) ou de Neptune l’illusionniste l’emportera ? À mon avis, il vaudrait mieux miser sur Jupiter et donc sur la raison.



3e décan : D’habitude, vous avez tous les bénéfices des transits de Jupiter dans la mesure où c’est votre planète maîtresse. Mais cette année, elle sera en chute en Capricorne, sous la gouvernance de Saturne, et son côté chanceux ne sera pas très évident. Ce qui sera plus visible, ce sont les efforts à faire dans votre travail et surtout ceux que vous accomplirez pour le rendre plus utile et plus productif. Mais ça ne sera pas du tout cuit, étant donné que Jupiter va rencontrer les deux planètes citées plus haut, à savoir Pluton et Saturne. Pour ce qui est de Pluton, suivant votre année de naissance, cela peut être très positif et signifier un bel enrichissement, mais cela peut aussi être le contraire, et vous serez alors dans d’importantes difficultés financières. Mais ne croyez pas qu’elles soient sans solution...

Capricorne

1er décan : Vous recevez Jupiter chez vous, dans votre décan, depuis la fin de l’année dernière et, étant donné qu’elle est en bon aspect avec Uranus, là aussi un de vos projets pourrait connaître un destin favorable. Vous pouvez être assuré que tout ce que vous avez entrepris ou allez entreprendre portera ses fruits et vous permettra de vous développer, dans vos affaires ou personnellement. Votre besoin de justice et d’équité sera décuplé par cette conjoncture, qui durera jusqu’au 15 janvier. Mais ce passage vous aura permis de mettre quelque chose sur des rails et vous aurez toute l’année pour le développer. Et croyez-moi, à quelques exceptions près, c’est une bonne année qui s’annonce.



2e décan : Comme d’autres planètes qu’elle va rencontrer, Jupiter passe par votre signe cette année – cela arrive tous les onze, douze ans – et, après avoir transité le 1er décan, ce sera votre tour à partir du 15 janvier et jusqu’au 3 mars (premier passage), puis d’août à octobre (deuxième passage). Vous vous en doutez, Jupiter est un peu bridée dans la mesure où elle obéit au maître de votre signe, Saturne. Aussi ne vous attendez pas à de grandes facilités de sa part, ou de la part des personnes censées vous aider à avancer. Toutefois, certains pourront malgré tout voir leur cote grimper, que ce soit dans l’entreprise qui vous emploie ou ailleurs. Vous pourriez même recevoir une décoration, une récompense ou une promotion. Surtout en février, quand Jupiter et Neptune seront en phase, et si vous êtes né autour du 8 janvier.



3e décan : Pas sûr que Jupiter soit très chanceuse cette année : dans votre signe, elle se soumet à Saturne et à des réalités qui ne sont pas toujours agréables. Mais lorsqu’elle sera conjointe à votre Soleil et à Pluton, il se peut que vous soyez sur une pente ascendante en ce qui concerne votre enrichissement personnel. Des circonstances extérieures favorables à vos intérêts pourraient donner de l’ampleur à vos affaires et les voir décoller. C’est le meilleur des scénarios en ce qui concerne cette conjoncture, mais il n’est pas sûr qu’il s’exprime de cette manière et que vous puissiez en profiter. La première conjonction aura lieu de fin mars à juillet, la deuxième en novembre, et si cet aspect est positif pour vous, vous aurez tous les pouvoirs, celui de l’argent en plus.

Verseau

1er décan : Mars va faire une boucle cette année, c’est-à-dire des allers et retours dans un même signe. Ce signe (le Bélier) est très en harmonie avec vous, mais vous ne la recevrez que lorsque la planète sera en marche directe du 28 juin au 15 juillet. Ce sera le moment de vous battre pour conserver ce que vous avez (avec la planète en Capricorne, cela touche le travail) et même pour avoir peut-être du travail en supplément, dont les revenus feront du bien à votre porte-monnaie. En tout cas, vous aurez incontestablement la niaque, d’autant plus qu’au début de la période, Mars et Saturne seront bien reliées : vous ne lâcherez prise sur rien. Quelle persévérance !



2e décan : C’est la planète positive de l’année et elle sera d’autant plus forte qu’elle occupera son signe, le Bélier, tout le second semestre. Le Bélier, c’est votre secteur d’échange, de communication, mais aussi de la mobilité, de la rapidité intellectuelle. Si vous avez quelque chose à écrire, à divulguer, vous ferez ça en deux temps trois mouvements. Et vous serez rempli d’une énergie positive, dont vous aurez besoin, car vous serez très occupé ! Par ailleurs, ce secteur Bélier représente aussi vos proches, vos frères et soeurs ; ils seront donc dans votre collimateur parce qu’ils auront besoin de vos conseils, de votre aide et même parfois d’un soutien matériel. Les meilleures périodes iront du 14 juillet au 5 août, puis du 14 novembre au 12 décembre.



3e décan : Ce n’est pas habituel, cela ne s’est pas vu depuis des siècles, en tout cas, pas dans le signe du Capricorne, mais Jupiter fera partie des planètes qui évolueront dans ce signe et elle se trouvera à plusieurs reprises en conjonction avec les autres planètes qui y circulent, Saturne et Pluton. Et comme Jupiter est un amplificateur, qu’elle braque le projecteur sur une situation, vous ne pourrez pas passer à côté des événements. Comme je vous l’ai dit, ils ne seront peut-être pas personnels et la seule chose que Jupiter peut vous apporter de positif, c’est une vision de l’avenir. Une vision très juste, basée à la fois sur une analyse pertinente des événements, mais aussi sur une intuition, une anticipation de ce qui peut arriver. Et vous saurez exactement ce qu’il faut faire, ce qu’il faut dire et comment agir : vos stratégies seront payantes.

Poissons

1er décan : La planète dite de « chance » occupera elle aussi le Capricorne et votre décan en profite déjà depuis décembre 2019 (voire avant pour le tout début du signe). Elle est en phase avec,Uranus et vous propose de très belles progressions jusqu’au 15 janvier, date à laquelle elle s’occupera du 2e décan. Vous pourriez vous intéresser à une cause juste et qui vous fera vibrer. Par ailleurs, Jupiter (qui joue toujours le rôle d’un amplificateur) va donner de l’importance à vos amitiés et relations utiles, une personne qui détient un savoir ou un pouvoir ayant peut-être la bonne idée de vous prendre sous son aile. Mais, selon votre âge et votre niveau, c’est vous qui pourriez jouer un rôle de Pygmalion auprès d’un jeune qui a besoin qu’on canalise son potentiel, excellent, mais mal utilisé ou même pas utilisé du tout !



2e décan : Jupiter occupera le Capricorne et sera en harmonie avec vous – et avec Neptune aussi – du 15 janvier au 3 mars, puis du 2 août au 23 octobre. Son harmonie avec Neptune en janvier et février sera un moment probablement très agréable pour ceux qui seront concernés (nés autour des 6, 7 mars), car une relation amicale ou un allié professionnel se montrera très généreux avec vous et peut même vous servir de mentor. Cette année, la plupart des aides que vous recevrez seront dues aux autres, à ceux avec qui vous avez tissé et entretenu des liens, professionnels ou privés. Vous leur rendrez service, ils vous rendront service, il y aura un vrai échange au niveau de l’entraide. Et cela peut être mis en valeur par Neptune, mais il faudra faire attention à ne pas vous mettre en situation de dépendance vis-à-vis de ceux qui vous aideront – et vice-versa.



3e décan : Comme Saturne et Pluton, Jupiter se trouvera en Capricorne, entre décembre 2019 et décembre 2020. Elle ne sera en relation avec votre décan qu’à partir du 3 mars, mais vous sentirez son influence avant. Son entrée dans le 3e décan du Capricorne, où elle rencontrera Pluton et Saturne, est un moment exceptionnel, car la rencontre de ces trois planètes ne s’est jamais produite en Capricorne depuis le début de notre ère. Cela ne devrait pas avoir une grande influence sur le plan personnel, sauf que Jupiter et Pluton sont à la tête de richesses dont vous pourriez avoir quelques miettes, voire un peu plus... Leur rencontre aura lieu fin mars et début avril, puis de nouveau en juillet et se terminera en novembre. En espérant que ce sera enrichissant pour vous !

Retrouvez votre horoscope complet et détaillé sur RTL Astro RTL Astro