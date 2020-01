L'horoscope 2020 : les prévisions pour l'année du Cancer

publié le 05/01/2020 à 07:01

1er décan : La planète du cœur se fera remarquer cette année par ses allers et retours en Gémeaux qui auront lieu de début avril au 7 août, date où elle entrera dans votre signe. Elle va donc se trouver derrière le Cancer, dans l’ombre de votre signe pendant plusieurs mois, et ce sont les amours rêvées, fantasmées qui prendront l’avantage sur celles qui sont concrètes, réelles. Il est possible que vous ne soyez pas totalement satisfait de votre couple, ou pire que vous soyez seul et que vous vous inventiez des histoires romantiques, qui correspondront à ce que vous désirez dans le secret de votre cœur. Cela vous aidera à traverser ces quelques mois où vos vraies amours seront plus un souci, un ennui, que quelque chose de réjouissant.

2e décan : Vénus n’ira pas bien loin cette année puisque, partant du Verseau en janvier, elle aboutira aux Gémeaux le 3 avril et s’y installera jusqu’en août où elle atteindra finalement votre signe. Sa progression et sa régression dans votre secteur d’ombre (Gémeaux) peuvent avoir plusieurs significations différentes. Soit vous vous poserez des questions sur vos sentiments et, franchement, vous réfléchirez trop, cela vous empêchera de ressentir – et pourtant ce n’est pas souvent le cas chez le sensible Cancer. Mais peut-être que justement vous ne voudrez pas être dans le ressenti. Soit vous entretiendrez une relation secrète, que vous cacherez soigneusement parce que vous ou l’autre ne serez pas libres. Cela dit, cette relation peut aussi être complètement imaginaire ; avec vous, on ne sait jamais.

3e décan : Entre avril et août, Vénus fera des allers et retours dans le signe des Gémeaux, votre décan étant concerné en mai, juillet et début août. Mais ne vous attendez à rien de remarquable, sauf si vous avez l’ascendant en Taureau ou en Gémeaux. Autrement, cette Vénus circulera à l’ombre de votre signe et sera plus une source de soucis que de plaisirs. Vous réfléchirez beaucoup, analyserez trop vos sentiments ou ceux de l’autre, ce qui fait que vous ne vivrez pas les situations comme d’habitude, avec votre coeur et vos tripes. Le raisonnement, la distance prendront l’avantage et ça sera probablement dû à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Mais il est clair qu’avec l’opposition de Saturne, vous pouvez vous poser des questions sur votre couple, ou sur les raisons de votre sentiment de solitude.

La rédaction vous recommande L'horoscope de l'année 2020 signe par signe, décan par décan