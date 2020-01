L'horoscope 2020 : les prévisions pour l'année pour le Taureau

publié le 03/01/2020 à 06:30

1er décan : La planète des sentiments (qui gère aussi votre argent, ne l’oublions pas) va effectuer une boucle cette année. Entre avril et août, elle fera des allers et retours chez votre voisin des Gémeaux et vous en aurez des nouvelles à la fois en avril et en juin-juillet. Elle forme un aspect mineur avec vous, mais c’est néanmoins un aspect qui pourrait vous inciter à prendre les choses de l’amour un peu moins à cœur, même si Uranus crée une importante remise en question. Si vous arrivez à rester un peu à la surface des choses, les célibataires s’amuseront au lieu de s’épuiser à chercher l’âme sœur. Quant aux couples, ils feront tout ce qu’il faut pour « recoller les morceaux » et personne ne peut les blâmer d’essayer. Au contraire. Un achat important (immobilier ?) pourrait aussi être dans l’air.

2e décan : Vénus traverse le zodiaque, comme chaque année, mais elle va se trouver arrêtée en Gémeaux, où elle fera des allers et retours entre le 3 avril et le 7 août. Cela dit, elle ne stationnera pas toujours au même endroit et, en ce qui vous concerne, c’est la deuxième quinzaine d’avril, puis celle de mai, les dix premiers jours de juin, puis en juillet, que la planète sera en relation avec vous. Elle accentuera vos besoins primaires, ceux qui sont nécessaires à la survie : tendresse, attention, nourriture. Vous aurez des attentes dans ce domaine, mais ne restez pas sans agir, sinon il ne se passera rien. En couple, veillez à ne pas demander à l’autre ce qu’il/elle ne peut vous donner.

3e décan : Entre avril et août, Vénus fera des allers et retours dans le signe des Gémeaux, votre voisin, qui n’est pas le plus sentimental du zodiaque. En ce qui concerne le Taureau, il est plus question de posséder que d’aimer, de contrôler que de laisser aller. Et si vous tombez amoureux, il faudra avant tout vous méfier de vous-même ! C’est-à-dire surveiller votre tendance naturelle au doute, au manque de confiance et surtout aussi votre jalousie. Maintenant, si vous êtes déjà en couple, vous devrez aussi contrôler vos paroles et vos actes car vous aurez tendance à attribuer à votre chéri(e) des intentions ou des désirs qu’il ou elle n’a pas – votre crainte de ne pas le/la satisfaire pourrait tout simplement vous empêcher d’être heureux(se) de profiter l’un de l’autre.