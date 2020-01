L'horoscope 2020 : les prévisions pour l'année du Lion

publié le 06/01/2020 à 06:30

1er décan : C’est le point positif de cette année : Vénus entre en Gémeaux le 3 avril et va progresser jusqu’au début du 3e décan (qui correspond à ceux qui sont nés autour des 14, 15 août), puis elle rétrogradera jusqu’à retrouver un bon aspect avec votre décan du 10 juin au 11 juillet. Né autour du 28 juillet, il est possible qu’une relation amicale se transforme en amitié amoureuse, mais que vous soyez plus sur un versant léger et inconstant que l’autre. Vous ne prendrez pas les choses au sérieux, n’aurez pas envie de vous engager, et d’ailleurs, la dissonance d’Uranus indique que vous avez un besoin de liberté qui peut s’infiltrer dans plusieurs domaines. Aussi, évitez toute attitude qui pourrait laisser penser à l’autre que l’affaire est sérieuse. Mettez les choses au point, sinon vous aurez des problèmes !

2e décan : Les Gémeaux sont un signe de jeunesse, ils représentent la période adolescente de votre vie et tout ce qui l’accompagne, en particulier la volonté de faire des expériences pour mieux se connaître. Avec Vénus, il s’agit d’expériences amoureuses, lesquelles sont souvent fondatrices au moment de l’adolescence. Ce que certains vont vivre cette année, alors que trois planètes majeures circulent en Capricorne, le signe de la vieillesse et de la sagesse, c’est une relation (quelle qu’en soit la forme) qui peut leur rappeler précisément cette période de la vie marquée par l’insouciance pour les uns, ou par des situations moins plaisantes (selon votre thème) pour les autres. En tout cas, vous revivrez quelque chose de cette période de votre vie à travers une relation qui provoquera en vous des émotions très variées et parfois très troublantes (fin avril, début mai).

3e décan : La planète qui représente vos amours sera en boucle dans le signe ami des Gémeaux à partir d’avril, mais elle restera sur le seuil du 3e décan des Gémeaux en mai et n’enverra de bons influx qu’à ceux qui sont nés autour des 12, 13, 14, voire 15 août. Elle circulera cependant longuement dans ce signe qui gère vos amitiés, vos projets, et vous verra dans l’ambiguïté... En effet, il se peut que vous entamiez une relation amicale et que celle-ci évolue sans que vous sachiez très bien dans quel sens. Mais peut-être que cela ne vous dérangera pas de jouer au jeu du chat et de la souris avec quelqu’un. Toutefois, cela peut aussi se passer avec une personne que vous connaissez déjà et que vous regarderez soudain d’une autre manière. Peut-être parce qu’il ou elle aura changé.

