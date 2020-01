L'horoscope 2020 : les prévisions pour l'année du Gémeaux

publié le 04/01/2020 à 06:30

1er décan : La planète du cœur s’installe donc chez vous (à peu près tous les huit ans) et passera deux fois par votre décan. D’abord du 3 au 15 avril, puis plus longuement du 10 juin au 11 juillet. Vous pourrez tomber amoureux sous cette conjoncture, notamment si vous êtes né autour du 26 mai ; une relation un peu adolescente, comme vous les aimez, et qui vous prendra bien la tête, ce que vous aimez aussi. En effet, la rétrogradation de Vénus du 13 mai au 25 juin vous verra peut-être, vous ou l’autre, faire un pas en arrière pour réfléchir à la vraie nature de cette histoire. La fiabilité de l’autre, sa capacité à être fidèle ou non sera aussi en question. En juillet, vous serez fixé.

2e décan : La planète du cœur et de l’argent fait donc des allers et retours dans votre décan (seconde quinzaine d’avril, de mai, dix premiers jours de juin et seconde quinzaine de juillet) et vous aurez tendance à vous aveugler sur ce que vous ressentez ou sur la personne que vous aimez (né après le 6 juin). Certains pourront en prendre conscience et corriger le tir, mais d’autres ne seront pas en phase avec la réalité. Cependant, cela peut aussi avoir une influence sur votre argent, et parfois même plus que sur vos affaires de cœur. Né avant le 6 juin, certaines périodes seront favorables à des amours très primesautières (voir le mois par mois).

3e décan : Nous l’avons évoqué, Vénus sera en boucle dans votre décan et si vous n’y recevez pas de trop fortes dissonances à la naissance, elle sera un atout de taille par rapport à vos problèmes financiers ou d’héritage. Les problèmes en question datent peut-être déjà de 2019 et on peut penser que tout sera réglé cette année. Avec une cerise sur le gâteau pour certains natifs qui verront leur cœur battre plus vite pour quelqu’un. Vous pouvez en effet tomber amoureux, mais il va falloir être très prudent et rester lucide sur la personne en question, qui pourrait être séductrice et manipulatrice. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles.

