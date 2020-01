L'horoscope 2020 : l'année du Bélier

publié le 02/01/2020 à 06:30

1er décan : Si cette planète ne vous a pas apporté grand-chose l’année dernière, cela pourrait changer cette année ! D’abord, Saturne occupera un secteur de projets, nous l’avons vu,mais il gère également vos amitiés. Aussi une relation forte et sincère pourrait-elle naître et elle comptera dans votre vie, même si elle en reste au stade de l’amitié. Si vous êtes jeune, il se peut que cette personne soit un modèle pour vous et qu’il ou elle vous apprenne beaucoup sur la vie, ou sur une spécialité que vous êtes en train d’étudier. Ensuite,

Vénus va faire une jolie boucle (des allers-retours) en Gémeaux, un signe qui représente les amours adolescentes, le flirt, la découverte de nouveaux émois. Évidemment, cela aura un effet différent sur chacun selon son âge, mais d’une manière générale, vous aurez l’impression de rajeunir sous cette conjoncture qui s’étalera du 3 avril au 7 août, et dont les meilleures périodes seront du 3 au 15 avril, puis du 9 juin au 11 juillet.

2e décan : La planète fera des allers et retours, ce qui vous concernera plus particulièrement car vous l’aurez plus longtemps : son premier passage ira du 16 avril au 3 mai, puis elle reviendra le 23 mai (rétrograde) et jusqu’au 26 juillet. Vénus ne formera aucun aspect majeur et ne sera donc freinée ou influencée en aucune manière. En conséquence, on peut penser que vous aurez quelqu’un près de vous avec qui vous aurez une complicité particulière, un centre d’intérêt en commun par exemple, et que cela pourrait faire le lit d’une jolie relation où vous sentirez votre coeur battre comme lorsque vous étiez adolescent. A priori, cela restera léger, il n’y aura pas d’engagement. Quand Vénus disparaîtra (en juillet), que deviendra cette relation ? Il est possible qu’elle s’éteigne avec les vacances. Si vous êtes en couple, cette Vénus mettra de la fantaisie et de la légèreté dans votre relation.

3e décan : La douce planète sera en boucle dans le signe ami des Gémeaux à partir de mai, tout en restant à l’orée du 3e décan de ce signe. Ce sont les natifs des 10 et 11 avril qui profiteront du climat de légèreté qu’elle induira. Vous aurez envie de vous amuser, de flirter, de ne pas avoir trop de responsabilités sur les épaules, comme celles que vous aviez l’année dernière. En outre, vous pourrez nouer un lien plus cérébral que sensuel avec quelqu’un de votre entourage avec qui vous aurez un centre d’intérêt en commun. Si vous avez un enfant adolescent et qu’il vous a causé de gros soucis par le passé, la relation s’améliorera nettement sous cette conjoncture, peut-être parce que vous échangerez davantage. Né après le 11 avril, vous aurez droit aux doux influx de Vénus de fin juillet au 7 août. Un rapide passage rempli de rires et de complicité avec votre conjoint/e, un ami de passage ou un enfant.

