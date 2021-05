publié le 28/05/2021 à 21:46

L'Agence européenne du médicament (EMA) a donné ce vendredi 28 mai son feu vert à la vaccination des adolescents. Pour le moment, seul le vaccin Pfizer/BioNTech a été autorisé pour les ados européens âgés de 12 à 15 ans. Le vaccin Moderna est en attente et devrait suivre dans les prochaines semaines.

Concernant le vaccin Pfizer/BioNTech, l'EMA recommande deux doses et un écart d'au mois trois semaines entre les deux injections. Exactement comme les adultes. L'agence européenne parle d'un vaccin bien toléré par les adolescents et ne signale pas d'effets secondaires inquiétants.

Pour autant, cela ne veut pas dire qu'on va tout de suite vacciner les adolescents en France. On attend l'avis de la Haute Autorité de Santé qui donnera son aval lundi. Puis le gouvernement décidera par la suite du moment où on commencera l'administration des vaccins. Ce qui ne sera pas pour tout de suite, étant donné qu'on vient seulement d'ouvrir la vaccination à tous les Français majeurs. Courant juin, ce sera au tour des 4 millions de 16-18 ans. Les plus jeunes suivront plus tard donc.

Nos voisins allemands eux vont plus vite et annoncent déjà ouvrir la vaccination au plus de 12 ans dans 10 jours.