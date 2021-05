Coronavirus : le vaccin Moderna "hautement efficace" chez les 12-17 ans

et AFP

publié le 25/05/2021 à 19:04

Le vaccin de Moderna contre la Covid-19 est "hautement efficace" chez les adolescents âgés entre 12 et 17 ans, selon les résultats complets d'essais cliniques, a annoncé la société de biotechnologie américaine ce mardi 25 mai. Cette dernière prévoit d'ailleurs de déposer une demande d'autorisation d'utilisation de son vaccin pour cette tranche d'âge "début juin" auprès "des régulateurs dans le monde".

"Nous sommes encouragés que (le vaccin) se soit révélé hautement efficace pour prévenir la Covid-19 chez les adolescents", a déclaré le patron de Moderna, Stéphane Bancel, cité dans un communiqué. "Nous allons soumettre ces résultats à la FDA (l'Agence américaine des médicaments, ndlr) et aux régulateurs dans le monde début juin et demander une autorisation." Un autre vaccin, celui de Pfizer/BioNTech, est déjà autorisé pour les adolescents dans plusieurs pays, dont les États-Unis.

L'étude de Moderna a porté sur plus de 3.700 participants âgés de 12 à 17 ans aux États-Unis, dont deux-tiers ont reçu le vaccin, et un tiers un placebo. "Après deux doses, aucun cas de Covid-19 n'a été observé dans le groupe vacciné (…) contre 4 cas dans le groupe placebo, résultant en une efficacité du vaccin de 100% 14 jours après la seconde dose", a déclaré Moderna dans son communiqué. Après une dose, une efficacité de 93% a été observée, précise l'entreprise. Le vaccin était "généralement bien toléré" et "aucune inquiétude concernant sa sécurité n'a été identifiée jusqu'ici", précise-t-elle. Les effets secondaires observés étaient les mêmes que chez les adultes.