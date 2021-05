États-Unis : son vaccin lui rapporte un million de dollars à la loterie

publié le 28/05/2021 à 19:28

Aux États-Unis, certains États ne manquent pas d'imagination pour encourager leur population à se faire vacciner. Après les tombolas ou la distribution de bières gratuites, l'État de l'Ohio avait décidé d'organiser une loterie réservée aux personnes vaccinées, baptisée "Vax-a-Million".

Le tirage de cette loterie est tombé mercredi 26 mai, et une femme a remporté la coquette somme d'un million de dollars, révèle l'agence américaine Associated Press, relayée par Ouest-France. Le second vainqueur s'en sort avec une bourse universitaire. Le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine, instigateur de cette initiative se félicite de la hausse du nombre de vaccinés liée à "Vax-a-Million".

"Nous sommes ravis que cela ait incité tant de personnes de l’Ohio à se faire vacciner", a-t-il affirmé à l'agence de presse. Face au succès de cette opération, de nouvelles loteries du même style seront organisées au cours des quatre prochaines semaines. Les deux vainqueurs seront annoncés chaque mercredi. "Je sais que certains peuvent dire : DeWine, tu es fou ! Cette idée d’un million de dollars est un gaspillage d’argent", estime le gouverneur mais, selon lui, le véritable gaspillage serait "une vie perdue à cause de la Covid-19".