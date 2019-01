L'avoine, une céréale qui collectionne les bons points assure Michel Cymes

publié le 30/01/2019 à 10:36

Pleins feux sur une céréale qui collectionne les bons points : l’avoine. Elle est de plus en plus à la mode et c’est amplement justifié. Rarement un aliment a présenté autant d’atouts. L’avoine regorge de fibres, est antioxydant (donc retarde le vieillissement des cellules), est riche en minéraux et en vitamine B et, pour ne rien gâcher, vous cale pour un moment si vous en prenez au petit déjeuner. Bref, c’est vraiment l’aliment zéro faute.



Dans l'avoine, on trouve donc des minéraux : magnésium, fer, calcium, excusez du peu. Le magnésium vous aide à lutter contre la fatigue. Même chose pour le fer qui participe en outre à la fabrication des globules rouges. Le calcium, lui, solidifie vos os. Ce ne sont là que quelques-uns des bienfaits de ces minéraux que vous retrouvez dans l’avoine.

Côté vitamines, on navigue plutôt dans les familles B et E. La B a mille qualités parmi lesquelles le renforcement des fonctions cognitives. Quant à la E, elle est bonne pour le cœur et a des propriétés anti-inflammatoires.

La glycémie régulée

L’avoine a également la réputation de rassasier assez rapidement. En effet, l’avoine contient des glucides complexes et des fibres. Quand vous en consommez, il ne se passe pas ce qui se passe quand vous prenez de la confiture ou même des fruits. Il n’y a pas de pic glycémique, c’est-à-dire que le taux de sucre dans le sang ne grimpe pas en flèche pour redescendre tout aussi rapidement et générer de nouveau le manque.



Non, avec l’avoine, votre glycémie est régulée. Si votre organisme a besoin de sucre, il en dispose pendant un bon moment. Les choses s’étalent sur plusieurs heures et ça vous évite la fringale de fin de matinée. C’est en ce sens qu’on dit de l’avoine que c’est un aliment rassasiant.

Renseignez-vous si vous êtes intolérant au gluten

Petite précision sémantique, on parle d’avoine, mais ce sont les flocons d’avoine qu'il faut consommer. Il s’agit de grains aplatis, cuits à la vapeur et séchés à la chaleur. Il faut les acheter nature et sans sucres ajoutés. Si vous en trouvez des "bio", ça n’est pas plus mal.



En général, on en prend plutôt au petit déjeuner. Dans votre muesli matinal, qu’il soit fait à base de lait, de fruits ou de fromage blanc, les flocons d’avoine feront toujours merveille. Sinon, vous pouvez les marier avec le potage, en mettre dans les tomates farcies ou en manger avec des courgettes.



L’avoine ne contient pas de gluten, mais il contient en revanche de l’avénine, dont la composition est proche de celle du gluten. Si vous êtes en délicatesse avec le gluten, parlez-en à votre médecin. Il pourra vous conseiller après avoir évalué votre degré d’intolérance.