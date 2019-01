Froid : comment se protéger quand on travaille dehors ?

publié le 28/01/2019 à 10:47

L'hiver peut être plus rude pour certains travailleurs que pour d'autres. C'est le cas de ceux qui exercent un métier à l'extérieur. Des ouvriers qui œuvrent sur les chantiers aux vendeurs de marchés en passant par les agents de sécurité ou encore les agriculteurs.



Dans ces professions exposées au froid, le risque thermique se matérialise par une ribambelle d'infections. Angines, sinusites, laryngites ou encore bronchites font partie des maladies les plus contractées. Or, si chacun peut être exposé à ces risques, ceux qui travaillent à l'extérieur y sont d'autant plus vulnérables.

À cela s'ajoutent les risques de traumatismes : fractures, engelures et contusions. Les basses températures peuvent également réveiller des douleurs endormies. Comme les troubles musculo-squelettiques (TMS), qui sont des pathologies qui touchent les nerfs, les tendons et les muscles et affectent les personnes qui font des gestes répétitifs. Lorsque les températures baissent, ces douleurs s'intensifient.

Trois couches de vêtements minimum

En ce qui concerne la tenue adéquate pour résister au froid, il est indispensable que celle-ci soit non seulement épaisse, mais suffisamment composée pour être efficace. Car en réalité, ce qui fait une bonne protection, c'est avant tout le nombre de couches. Le minimum préconisé est de trois vêtements. Le premier doit être "respirant", le second isolant, et le troisième doit contrer l'humidité.

Boire chaud, mais pas brûlant et manger épicé

Pour compléter ces précautions, il faut également rester vigilant sur ce qu'on ingère. Disposer d'un thermos rempli de boisson chaude, comme une soupe, une tisane, du thé ou du café est indispensable. Mais attention, le liquide ne doit pas dépasser une certaine température, pour éviter de transpirer et de refroidir sa température corporelle.



Enfin, pour l'alimentation, il faut miser sur les protéines et les féculents, car leur digestion prends du temps et contribue à apporter de la chaleur sur la durée. Il ne faut pas hésiter à consommer des plats épicés, notamment à base de gingembre, qui peuvent constituer une bonne source de chaleur et prévenir certaines infections.