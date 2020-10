Journée mondiale du cœur : 5 conseils pour un cœur en pleine forme

publié le 29/09/2020 à 17:03

Le cœur d'un être humain bat en moyenne 70 fois par minute, soit 4.200 fois par heure, soit 100.800 fois par jour... soit près de 3 millions de fois au cours de la vie d'un individu qui vit 80 ans. C'est un muscle qui ne s'arrête jamais et, au vu de son importance, inutile de dire que c'est un muscle dont il est important de prendre soin.

Premier conseil, comme pour tous les muscles et tous les organes, une bonne alimentation est importante pour avoir un cœur en bonne santé. Une alimentation riche en fruits et légumes est importante, dans le cadre de menus équilibrés. La Fédération française de cardiologie met par ailleurs cinq aliments en avant : les fruits rouges (riches en antioxydants), le maquereau (riche en bons acides gras), le fruit de la passion (efficace contre le cholestérol), les amandes et les noix (riches en vitamine E) et les pois chiches (contre le diabète).

Deuxième conseil, bon pour l'ensemble du corps : il faut pratiquer une activité physique régulière, au moins 30 minutes par jour. Le vélo ou la marche plutôt que les transports, l'escalier plutôt que l'ascenseur, une balade avec les enfants plutôt qu'une sortie au cinéma... Autant d'occasion de se dépenser sans y penser.

Fuir l'alcool et le tabac

Si on pense souvent aux effets du tabac sur les voies respiratoires et aux effets de l'alcool sur des organes liés à la digestion, comme le foie, alcool et tabac sont aussi mauvais pour le cœur. L'alcool en grande quantité est toxique, et provoque des problèmes de rythmes cardiaques, rapporte aide-alcool.be, alors que le tabac est très mauvais pour les vaisseaux sanguins (risque de caillots, dégradation des artères, etc.), selon la Fédération française de Cardiologie.

Stress et fatigue sont aussi nocives pour le cœur. Il est donc important d'apprendre à gérer ses angoisses et d'avoir un bon sommeil. Il faut dormir chaque nuit plus de 7 heures. Il est aussi important de diagnostiquer et traiter l'apnée du sommeil, alors que 80 % des malades ne le savent pas.

Enfin, il existe des prédispositions héréditaires aux maladies cardiovasculaires. Si des proches, notamment vos parents, ont eu de graves problèmes cardiovasculaires, il est tout à fait possible que vous ayez vous aussi des prédispositions. Vous pouvez en parler avec votre médecin traitant.